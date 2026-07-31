Uszkodził osiem samochodów - został zatrzymany na gorącym uczynku Data publikacji 31.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji IV w Rudzie Śląskiej zatrzymali na gorącym uczynku 32-latka, który uszkodził zaparkowane samochody w dzielnicy Bielszowice. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec 32-latka policyjnego dozoru.

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Do dyżurnego komisariatu wpłynęło wtedy zgłoszenie dotyczące osoby, która dewastuje zaparkowane przy ulicy Ks. Józefa Niedzieli w Rudzie Śląskiej samochody.

Gdy policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji IV w Rudzie Śląskiej przyjechali na miejsce, obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. Mundurowi ustalili, że uszkodził łącznie 8 pojazdów. 32-latek wybijał szyby oraz spowodował wgniecenia w karoserii aut.

Szybka reakcja policjantów na otrzymane zgłoszenie to kolejne potwierdzenie skuteczności i poprawności dyslokacji patroli policyjnych w ramach realizowanego programu „Rudzka Tarcza”.

Na obecnym etapie sprawy wartość strat oszacowano na kwotę ponad 70 tysięcy złotych. Mężczyzna nie przyznał sie do zarzucanych mu czynów, tłumacząc, że nie pamięta co sie stało. 32-latek w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Za zniszczenie cudzego mienia kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia. Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. 32-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

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