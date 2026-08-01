Niebezpieczny finał jazdy. Nietrzeźwy kierujący uderzył pojazdem w obiekt Komendy Miejskiej Policji w Rybniku Data publikacji 01.08.2026 Powrót Drukuj 30 lipca 2026 roku kilka minut po godzinie 20:00 nietrzeźwy kierujący uderzył w zewnętrzną część garaży Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Dzięki szybkiej reakcji Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji tutejszej jednostki sprawca został zatrzymany. W organizmie miał prawie 1,5 promila alkoholu.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek, 30 lipca 2026 roku przy ulicy Za Komendą w Rybniku. Chwilę po godzinie 20:00 kierujący pojazdem marki Hyundai uderzył w garaże Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.



Jednak uszkodzona elewacja to nie koniec problemów 41-mężczyzny. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku - mężczyzna został zatrzymany. Komisarz Rafał Jaciów będący po służbie zauważył całe zdarzenie i nie wahając się ani chwili, energicznie wsiadając do swojego prywatnego pojazdu i ruszając za mieszkańcem Rybnika, doprowadził do zatrzymania sprawcy kolizji.



Po przyjeździe na miejsce patrolu będącego w służbie okazało się, że kierujący pojazdem marki Hyundai jest nietrzeźwy. W jego organizmie znajdowało się prawie 1,5 promila alkoholu. W związku z zaistnieniem podejrzenia kierowania pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu środków odurzających mężczyzna został także poddany wstępnemu badaniu na zawartość środków działających podobnie do alkoholu. Wynik tego badania również okazał się pozytywny. W związku z powyższym mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań, a on sam został zatrzymany.



Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku podkomisarz Rafał Jaciów swoim działaniem udowodnił, że policjantem jest się zawsze, nie tylko podczas służby. Jego zdecydowana reakcja doprowadziła do zatrzymania sprawcy niebezpiecznej kolizji. Tym razem nikomu nic się nie stało, jednak tego typu zdarzenia mogą doprowadzić kierujących, a także osoby postronne do utraty zdrowia, a nawet życia!



Dlatego apelujemy i przypominamy!



Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Tak nieodpowiedzialne zachowanie może narażać na niebezpieczeństwo wielu uczestników ruchu drogowego, w tym także dzieci. Podjęcie decyzji o jeździe na podwójnym gazie nigdy nie zwiastuje niczego dobrego, dlatego po raz kolejny przypominamy o rozwadze i odpowiedzialności.



Apelujemy także, aby w razie zauważenia podobnej sytuacji nie zastanawiać się ani chwili i zawiadomić Policję o zaistniałym zdarzeniu. Taka reakcja może uratować czyjeś życie!