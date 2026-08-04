23. rocznica pamięci sierżanta Grzegorza Załogi Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj Uroczystości w dwudziestą trzecią rocznicę tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi rozpoczęły się na skwerze przed Komendą Powiatową Policji w Będzinie od złożenia kwiatów i zniczy pod obeliskiem "Poległym w Służbie Ojczyźnie". Uczestnicy uroczystości następnie udali się do kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy, na będzińskim wzgórzu zamkowym, gdzie tradycyjnie już celebrowana została Msza Święta w intencji poległego policjanta oraz zmarłych będzińskich stróżów prawa.

2 sierpnia 2026 roku, odbyły się uroczystości upamiętniające 23. rocznicę tragicznej śmierci sierżanta Grzegorza Załogi. Obchody rozpoczęły się o godzinie 8:30 na skwerze przed Komendą Powiatową Policji w Będzinie, gdzie zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem "Poległym w Służbie Ojczyźnie", oddając hołd bohaterskiemu policjantowi.



W uroczystości uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Będzinie - inspektor Marcin Lemański wraz ze swoim zastępcą młodszym inspektorem Pawłem Frycem. Rodzina poległego policjanta,przedstawiciel biura poselskiego, samorządowcy i ich przedstawiciele, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz zaprzyjaźnionych instytucji, a także emerytowani policjanci. Wszyscy wspólnie uczcili pamięć sierż. Grzegorza Załogi – policjanta, który 23 lata temu, kierując się odwagą i oddaniem służbie, oddał to, co najcenniejsze – swoje życie.



Po ceremonii przed komendą uczestnicy udali się do kościoła pw. Świętej Trójcy na będzińskiej Górze Zamkowej, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji poległego policjanta oraz wszystkich zmarłych mundurowych będzińskiego garnizonu. Nabożeństwo celebrował ksiądz Paweł Rozpiątkowski. Liturgii towarzyszył ceremoniał policyjny z udziałem Sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, a oprawę mszy zapewnili obecni i byli policjanci naszej jednostki.



Podczas uroczystości podkreślono bohaterską postawę sierżanta Grzegorza Załogi, który nie zawahał się stanąć w obronie porządku i bezpieczeństwa obywateli. Jego odwaga i poświęcenie pozostają wzorem dla kolejnych pokoleń stróżów prawa. Pamięć o jego służbie, odwadze i najwyższej ofierze – życiu oddanym w imię służby Ojczyźnie – pozostanie na zawsze żywa w sercach policjantów i mieszkańców regionu.