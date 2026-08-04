23. rocznica pamięci sierżanta Grzegorza Załogi
Uroczystości w dwudziestą trzecią rocznicę tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi rozpoczęły się na skwerze przed Komendą Powiatową Policji w Będzinie od złożenia kwiatów i zniczy pod obeliskiem "Poległym w Służbie Ojczyźnie". Uczestnicy uroczystości następnie udali się do kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy, na będzińskim wzgórzu zamkowym, gdzie tradycyjnie już celebrowana została Msza Święta w intencji poległego policjanta oraz zmarłych będzińskich stróżów prawa.
2 sierpnia 2026 roku, odbyły się uroczystości upamiętniające 23. rocznicę tragicznej śmierci sierżanta Grzegorza Załogi. Obchody rozpoczęły się o godzinie 8:30 na skwerze przed Komendą Powiatową Policji w Będzinie, gdzie zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem "Poległym w Służbie Ojczyźnie", oddając hołd bohaterskiemu policjantowi.
W uroczystości uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Będzinie - inspektor Marcin Lemański wraz ze swoim zastępcą młodszym inspektorem Pawłem Frycem. Rodzina poległego policjanta,przedstawiciel biura poselskiego, samorządowcy i ich przedstawiciele, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz zaprzyjaźnionych instytucji, a także emerytowani policjanci. Wszyscy wspólnie uczcili pamięć sierż. Grzegorza Załogi – policjanta, który 23 lata temu, kierując się odwagą i oddaniem służbie, oddał to, co najcenniejsze – swoje życie.
Po ceremonii przed komendą uczestnicy udali się do kościoła pw. Świętej Trójcy na będzińskiej Górze Zamkowej, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji poległego policjanta oraz wszystkich zmarłych mundurowych będzińskiego garnizonu. Nabożeństwo celebrował ksiądz Paweł Rozpiątkowski. Liturgii towarzyszył ceremoniał policyjny z udziałem Sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, a oprawę mszy zapewnili obecni i byli policjanci naszej jednostki.
Podczas uroczystości podkreślono bohaterską postawę sierżanta Grzegorza Załogi, który nie zawahał się stanąć w obronie porządku i bezpieczeństwa obywateli. Jego odwaga i poświęcenie pozostają wzorem dla kolejnych pokoleń stróżów prawa. Pamięć o jego służbie, odwadze i najwyższej ofierze – życiu oddanym w imię służby Ojczyźnie – pozostanie na zawsze żywa w sercach policjantów i mieszkańców regionu.
Wspomnienie o świętej pamięci sierżancie Grzegorzu Załodze
W szeregi Policji wstąpił już jako dziewiętnastolatek, początkowo pełniąc służbę kandydacką, w Oddziałach Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. W listopadzie 2000 roku został przyjęty do służby w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Pełniąc służbę w będzińskim garnizonie, dał się poznać jako policjant bardzo sumienny i zdyscyplinowany, rzetelnie i profesjonalnie wykonujący swoje obowiązki. Służba pełniona przez Grzegorza Załogę była wysoko oceniana i wielokrotnie wyróżniana przez przełożonych. To właśnie jego postawa moralna dała o sobie znać 23 lata temu. W dniu 10 sierpnia dwa tysiące trzeciego roku, sierżant Grzegorz Załoga pełniąc służbę patrolową na terenie miasta, podjął pościg za sprawcami najścia na mieszkanie. W trakcie tego pościgu uciekający bandyta postrzelił śmiertelnie w głowę policjanta.