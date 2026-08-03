Kierując z trzema zakazami spowodował kolizję. Został tymczasowo aresztowany Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Myszkowscy policjanci zatrzymali kierującego, który chcąc uniknąć odpowiedzialności, uciekł z miejsca kolizji. W chwili zatrzymania mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. To jednak nie jedyne przewinienie, którego dopuścił się kierujący, ponieważ nie powinien on w ogóle wsiadać za kierownice.

Jazda pod wpływem alkoholu to brak wyobraźni i odpowiedzialności za swoje postępowanie. Nawet niewielka ilość alkoholu osłabia koncentrację i opóźnia czas reakcji.

Każdego dnia policjanci zatrzymują kierowców, którzy decydują się na jazdę po alkoholu. Osoby te często nie zdają sobie sprawy, że w takim stanie stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego.

Myszkowscy policjanci zatrzymali sprawcę kolizji drogowej, który oddalił się z miejsca zdarzenia. Do kolizji doszło w środę (29.07) około godziny 15.00 w Jaworzniku. Jak ustalili mundurowi, kierujący peugeotem, podczas wykonywania manewru skrętu w ulicę Kielecką, nie ustąpił pierwszeństwa renault, doprowadzając do zderzenia. Następnie oddalił się z miejsca.

Dzięki pomocy poszkodowanego policjantom szybko udało się ustalić, że sprawca kolizji wjechał na jedną z posesji. Policjanci zastali tam kompletnie pijanego 25-latka. W organizmie miał 3,3 promila alkoholu. W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili również, że mężczyzna posiadał trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Mężczyzna został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a po wytrzeźwieniu, na wniosek myszkowskich policjantów i Prokuratury Rejonowej w Myszkowie, sąd zastosował wobec 25-letniego mężczyzny tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy.

Mimo licznych apeli, cyklicznie prowadzonych policyjnych działań oraz zaostrzenia przepisów, wciąż pojawiają się osoby, które decydują się na prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę. Pamiętajmy, że alkohol obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz może powodować błędną ocenę odległości i prędkości.

Pijany kierowca stanowi zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Reagujmy na niebezpieczne zachowania na drodze. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.

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