Ponad 4 promile za kierownicą ciężarówki. Obywatel Białorusi usłyszał wyrok już następnego dnia Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Czujność pracownika ochrony jednej z siemianowickich firm doprowadziła do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy ciężarówki. 44-letni obywatel Białorusi, który przyjechał na rozładunek towaru, miał w organizmie ponad 4 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany, a już następnego dnia w trybie przyspieszonym stanął przed sądem, który wydał wobec niego wyrok.

Do zdarzenia doszło 29 lipca br. na terenie jednej z firm w Siemianowicach Śląskich. Po przyjeździe pojazdem ciężarowym na miejsce rozładunku 44-letni obywatel Białorusi zaparkował pojazd i wysiadł z kabiny. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia pracownika ochrony, że kierowca może znajdować się w stanie nietrzeźwości. O swoich spostrzeżeniach natychmiast powiadomił Policję.

Na miejsce skierowani zostali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 44-latek miał w organizmie ponad 4 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Już następnego dnia został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym. Sąd uznał 44-latka za winnego i wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata. Ponadto orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 7 tysięcy złotych, a także grzywnę w kwocie 7 tysięcy złotych.

W związku z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich wystąpiła do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej 44-letniego obywatela Białorusi do powrotu do kraju pochodzenia.

Niestety to kolejny przykład nietrzeźwego kierującego na terenie naszego miasta, który wsiadł za kierownicę pojazdu ciężarowego nie zważając na to, że mógł doprowadzić do tragedii. Pamiętajmy, aby odpowiednio reagować, gdy dostrzeżemy nieodpowiedzialne zachowania nietrzeźwych osób, ponieważ mogą stworzyć niewyobrażalne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.