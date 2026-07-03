Największa grupa hazardowa w Polsce stanie przed sądem Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zakończyli jedno z największych w kraju śledztw dotyczących nielegalnego hazardu. Prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej postępowanie zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko łącznie 84 osobom podejrzanym o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wartość korzyści osiągniętych z przestępczego procederu śledczy oszacowali na co najmniej 158 milionów złotych.

Śledztwo prowadzone przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2010–2018 zajmowała się urządzaniem gier hazardowych na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Postępowanie od początku nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej.

Jak ustalili śledczy, członkowie grupy prowadzili nielegalne punkty z automatami do gier, wykorzystując do tego 11 podmiotów gospodarczych. Działalność obejmowała przede wszystkim teren Bielska-Białej, jednak nielegalne punkty funkcjonowały również w innych miejscowościach na terenie kraju. Dochody pochodzące z przestępczego procederu były następnie legalizowane. Łączna wartość korzyści majątkowych osiągniętych przez grupę wyniosła co najmniej 158 milionów złotych.

W toku postępowania policjanci i funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali ponad 700 nielegalnych punktów hazardowych oraz zabezpieczyli około 2200 automatów do gier o wartości około 6,6 miliona złotych. Na poczet przyszłych kar i środków karnych zabezpieczono również majątek oskarżonych o wartości przekraczającej 40 milionów złotych. Zabezpieczenia objęły pieniądze, nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe.

Sprawa należała do najbardziej obszernych postępowań prowadzonych w zakresie zwalczania przestępczości hazardowej. Materiał dowodowy obejmuje ponad 1000 tomów akt oraz 600 segregatorów dokumentacji finansowo-księgowej.

Pierwszy akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany już w marcu zeszłego roku i objął 12 osób, którym zarzucono założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą (Kierowali największą grupą hazardową w Polsce – teraz odpowiedzą przed sądem). W kwietniu tego roku do sądu trafił drugi akt oskarżenia przeciwko kolejnym 72 podejrzanym. Oskarżeni odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej przestępstwa polegające na organizowaniu nielegalnych gier hazardowych na automatach, a także praniu brudnych pieniędzy.

Na etapie śledztwa wobec 10 oskarżonych sąd, na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę 8 385 000 złotych.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz uczynienie z przestępczego procederu stałego źródła dochodu oskarżonym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd może również orzec wielomilionowe grzywny oraz przepadek korzyści pochodzących z przestępstwa.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o grach hazardowych, posiadanie nielegalnych automatów do gier zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych od każdego urządzenia. Osobom urządzającym gry hazardowe wbrew przepisom ustawy lub warunkom udzielonej koncesji bądź zezwolenia grozi również odpowiedzialność karna, w tym wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności do 3 lat albo obie te kary łącznie. Odpowiedzialność ponoszą nie tylko organizatorzy nielegalnego procederu, ale także właściciele lokali, którzy udostępniają swoje obiekty do prowadzenia takich gier. Każdy, kto decyduje się na udział w tego rodzaju działalności, musi liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi i karnymi.