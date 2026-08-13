17-latek ciężko poparzony - trzech mężczyzn z zarzutami usiłowania zabójstwa Data publikacji 13.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Jaworzna zatrzymali trzech młodych mężczyzn, którzy brali udział w zdarzeniu, do którego doszło w dzielnicy Galmany w Jaworznie. W jego wyniku 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony. Zatrzymani usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa i zostali już tymczasowo aresztowani.

Do zdarzenia doszło późnym popołudniem 7 sierpnia w rejonie ulicy Pawiej. Podczas spotkania grupy nastolatków, 17-letni chłopak został oblany najprawdopodobniej benzyną i podpalony.

Nastolatek o własnych siłach dotarł do domu. Tam matka zaniepokoiła się jego stanem i wezwała na miejsce służby ratunkowe oraz Policję. 17-latek został przewieziony do szpitala. Okazało się, że w wyniku podpalenia doznał on poparzeń obejmujących blisko połowy powierzchni całego ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.

W toku prowadzonych czynności policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Po doprowadzeniu prokurator przedstawił im zarzuty usiłowania zabójstwa. Na jego wniosek sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy ustalają teraz szczegółowe okoliczności zdarzenia. Istotne znaczenie dla dalszego postępowania będzie miało również przesłuchanie pokrzywdzonego, które na ten moment nie jest możliwe z uwagi na stan jego zdrowia.

Za usiłowanie zabójstwa kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego więzienia.