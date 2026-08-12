Opiekunowie tymczasowo aresztowani za znęcanie się nad dziećmi Data publikacji 12.08.2026 Powrót Drukuj 34-letnia kobieta i 37-letni partner zostali zatrzymani pod zarzutem znęcania się nad trojgiem małoletnich dzieci oraz narażenia ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia.

Czujność i odpowiedzialna postawa świadków sprawiły, że troje małoletnich dzieci otrzymało pomoc. Zgłoszenie dotyczyło prawie 3-letniego dziecka, które bez opieki opuściło mieszkanie i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy. Świadkowie natychmiast zareagowali, zapewnili dziecku bezpieczeństwo i powiadomili służby. Zdarzenie zostało opisane w komunikacie "Dzięki reakcji świadków troje dzieci otrzymało pomoc. Apelujemy! nie bądźmy obojętni".



Po ocenie sytuacji podjęto decyzję o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Podczas interwencji zaszła również potrzeba zapewnienia odpowiedniej opieki jednemu z psów znajdujących się w mieszkaniu, którego stan tego wymagał. Matka dzieci została natomiast przewieziona do Izby Wytrzeźwień.



Policjanci rozpoczęli czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. W toku prowadzonych działań ustalono, że 34-letnia kobieta oraz jej 37-letni partner mieli znęcać się psychicznie nad małoletnimi dziećmi, które ze względu na swój wiek nie były w stanie samodzielnie zadbać o własne bezpieczeństwo.



Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że dzieci były narażone na poważne zaniedbania opiekuńcze oraz niebezpieczeństwo. Ustalono, że osoby sprawujące nad nimi opiekę nie zapewniały im właściwego nadzoru i bezpieczeństwa. W przypadku 37-letniego mężczyzny ustalono również stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej.



W wyniku przeprowadzonych czynności 34-letnia kobieta i jej 37-letni partner zostali zatrzymani. Oboje usłyszeli zarzuty dotyczące znęcania się nad małoletnimi oraz narażenia ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obojga podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Dzieci w dalszym ciągu pozostają w pieczy zastępczej.



Podkreślamy, że w tego typu sytuacjach ogromne znaczenie ma reakcja osób postronnych. Dzięki czujności świadków prawie 3-letnie dziecko, które znalazło się bez opieki poza mieszkaniem, otrzymało pomoc, a służby mogły szybko podjąć działania.

Nie bądźmy obojętni. Jeżeli widzimy sytuację, w której dziecko może być pozbawione właściwej opieki, jest zaniedbane lub może znajdować się w niebezpieczeństwie, nie przechodźmy obok niego obojętni. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.75 MB)