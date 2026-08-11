Tymczasowo aresztowany za przestępstwa seksualne w pobliżu przedszkoli Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu II w Gliwicach zatrzymali 26-letniego mieszkańca tego miasta, który swoim zachowaniem dopuścił się przestępstwa wobec małoletnich. Mężczyzna usłyszał już zarzuty prezentowania wykonania innej czynności seksualnej małoletnim poniżej 15 roku życia oraz stalkingu. Czyn ten zagrożony jest karą do 8 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w rejonie dwóch przedszkoli na terenie Gliwic. Dyżurny Komisariatu Policji II w Gliwicach otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który zachowywał się w sposób wzbudzający niepokój i obserwował dzieci przebywające na terenie jednej z tych placówek. Z przekazanych informacji wynikało, że następnie dopuścił się on zachowania o charakterze seksualnym.

Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Pracownicy placówki zadbali o bezpieczeństwo dzieci, przenosząc je do innych pomieszczeń i zabezpieczając budynek do czasu przyjazdu mundurowych. Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i zatrzymali go. W toku dalszych czynności zabezpieczyli monitoring oraz przesłuchali świadków.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 26-latkowi zarzutu prezentowania małoletnim zachowań o charakterze seksualnym i stalkingu wobec nastolatki, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wschód w Gliwicach.

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