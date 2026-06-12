Śląscy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego za udział w grupie przestępczej Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 46-latka, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uczestniczenie w obrocie dużych ilości narkotyków. Teraz blisko 3 lata spędzi w więzieniu.

Do skutecznej realizacji policjantów Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach doszło we wtorek na terenie Piekar Śląskich. Funkcjonariusze, po szczegółowej analizie posiadanych informacji, ustalili miejsce pobytu poszukiwanego i zatrzymali 46-latka, który od jakiegoś czasu ukrywał się przed organami ścigania, aby uniknąć konsekwencji za popełnione przestępstwo.



Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uczestniczenie w obrocie dużych ilości narkotyków. Sprawa ta została przejęta w kwietniu bieżącego roku z Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich.



46-latek został już doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata i 8 miesięcy.



Śląscy „łowcy głów”, czyli funkcjonariusze wyspecjalizowanego zespołu poszukiwawczego, na co dzień zajmują się tropieniem i zatrzymywaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Ich działania koncentrują się przede wszystkim na najgroźniejszych przestępcach, którzy dopuścili się najcięższych czynów, w tym przestępstw z użyciem przemocy. Dzięki ich zaangażowaniu i determinacji osoby te nie mogą czuć się bezkarne, a sprawiedliwość konsekwentnie ich dosięga.

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