Rudzki mundurowy z kolejnymi sukcesami sportowymi

Data publikacji 20.05.2026

W miniony weekend w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbył się Światowy Festiwal Weteranów Zapasów, organizowany m.in. przez Polski Związek Zapaśniczy. Udział w zawodach wziął asp. szt. Krzysztof Czerczak, który na co dzień pełni służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Policjant w stylu wolnym w dywizji B 100 kg nie miał sobie równych — wygrał trzy walki i tym samym wywalczył złoty medal. Dodatkowo otrzymał tytuł najlepszego zawodnika zawodów w swojej kategorii.

To kolejny sukces sportowy rudzkiego mundurowego, który nieustannie doskonali swoje umiejętności sportowe. Asp.szt. Krzysztof Czerczak zaczął trenować w wieku 14 lat, a pasję do zapasów zaszczepił w nim brat, który zabrał go na pierwszy trening. Policjant jest także czynnym sędzią zapaśniczym.

Sport od lat stanowi ważną część policyjnej służby. Pomaga dbać o kondycję, ale też przygotowuje funkcjonariuszy do wyzwań, z którymi mierzą się każdego dnia. W tym roku obchodzimy 100-lecie sportu w naszej formacji. Zaangażowanie i pasja rudzkiego policjanta mogą być inspiracją dla innych. Jego postawa pokazuje, że da się skutecznie łączyć służbę z zamiłowaniem do sportu i osiągać przy tym świetne wyniki.