Czujność katowickich kryminalnych udaremniła oszustwo „na policjanta” Data publikacji 15.05.2026 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu zapobiegli oszustwu, którego ofiarą mogło paść starsze małżeństwo. Dzięki działaniom kryminalnych, seniorzy nie stracili swoich oszczędności, a zatrzymany 50-latek usłyszał zarzut oszustwa. Mężczyzna pełnił w przestępczym procederze rolę tak zwanego „odbieraka”, odpowiedzialnego za przejęcie pieniędzy od pokrzywdzonych.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu z komendy miejskiej w Katowicach uzyskali informację, że para seniorów może paść ofiarą oszustwa metodą „na policjanta”.



Przestępcy, podszywając się pod policjantów, manipulowali starszymi osobami i przekonywali, że ich zgromadzone oszczędności są zagrożone. Oszuści wmówili seniorom, że jedynym sposobem ochrony pieniędzy jest udział w rzekomej akcji policyjnej i przekazanie gotówki „śledczym”, którzy zabezpieczą je przed przestępcami. Zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez telefon, do mieszkania seniorów w śródmieściu Katowic po pieniądze miał przyjść "funkcjonariusz".



Prawdziwi policjanci natychmiast podjęli działania i postanowili zaczekać na odbiorcę gotówki. W pewnym momencie kryminalni zauważyli mężczyznę opuszczającego jeden z budynków, którego nerwowe zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Stróże prawa szybko zareagowali i zatrzymali 50-latka.



Podczas czynności okazało się, że mężczyzna miał przy sobie torbę, w której seniorzy – zgodnie z poleceniami oszustów – mieli przekazać swoje oszczędności. Dzięki czujności i zdecydowanej reakcji katowickich policjantów, małżeństwo uniknęło straty ponad 50 tysięcy złotych.



Zatrzymany 50-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia.



Po raz kolejny apelujemy o ostrożność i ograniczone zaufanie wobec osób podających się za funkcjonariuszy Policji, pracowników banków czy członków rodziny. Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy ani udział w „tajnych akcjach”. W przypadku podejrzenia próby oszustwa, należy natychmiast skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.