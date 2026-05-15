Czujność katowickich kryminalnych udaremniła oszustwo „na policjanta”
Katowiccy policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu zapobiegli oszustwu, którego ofiarą mogło paść starsze małżeństwo. Dzięki działaniom kryminalnych, seniorzy nie stracili swoich oszczędności, a zatrzymany 50-latek usłyszał zarzut oszustwa. Mężczyzna pełnił w przestępczym procederze rolę tak zwanego „odbieraka”, odpowiedzialnego za przejęcie pieniędzy od pokrzywdzonych.
Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu z komendy miejskiej w Katowicach uzyskali informację, że para seniorów może paść ofiarą oszustwa metodą „na policjanta”.
Przestępcy, podszywając się pod policjantów, manipulowali starszymi osobami i przekonywali, że ich zgromadzone oszczędności są zagrożone. Oszuści wmówili seniorom, że jedynym sposobem ochrony pieniędzy jest udział w rzekomej akcji policyjnej i przekazanie gotówki „śledczym”, którzy zabezpieczą je przed przestępcami. Zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez telefon, do mieszkania seniorów w śródmieściu Katowic po pieniądze miał przyjść "funkcjonariusz".
Prawdziwi policjanci natychmiast podjęli działania i postanowili zaczekać na odbiorcę gotówki. W pewnym momencie kryminalni zauważyli mężczyznę opuszczającego jeden z budynków, którego nerwowe zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Stróże prawa szybko zareagowali i zatrzymali 50-latka.
Podczas czynności okazało się, że mężczyzna miał przy sobie torbę, w której seniorzy – zgodnie z poleceniami oszustów – mieli przekazać swoje oszczędności. Dzięki czujności i zdecydowanej reakcji katowickich policjantów, małżeństwo uniknęło straty ponad 50 tysięcy złotych.
Zatrzymany 50-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia.
Po raz kolejny apelujemy o ostrożność i ograniczone zaufanie wobec osób podających się za funkcjonariuszy Policji, pracowników banków czy członków rodziny. Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy ani udział w „tajnych akcjach”. W przypadku podejrzenia próby oszustwa, należy natychmiast skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
