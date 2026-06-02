Potrącenie pieszej w Świerklańcu – publikujemy nagranie ku przestrodze Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj Tarnogórscy policjanci prowadzą obecnie czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn zdarzenia drogowego, do którego doszło w sobotę 23 maja br. w Świerklańcu na ulicy Parkowej. Ku przestrodze publikujemy nagranie z kamer monitoringu, która zarejestrowała całe zdarzenie i apelujemy do wszystkich o zdrowy rozsądek na drodze. Przypominamy również, że zgodnie z polskim prawem, każdy świadek zdarzenia musi pomóc osobie zagrożonej utratą życia lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Za nieudzielenie pomocy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w sobotę 23 maja 2026 r. po godzinie 8.00 na ulicy Parkowej w Świerklańcu. Pracujący wówczas na miejscu policjanci z drogówki ustalili, że 17-letnia mieszkanka Nowego Chechła wbiegła na oznakowane przejście dla pieszych, gdzie została potrącona przez nadjeżdżającą Lancię, którą prowadziła 53-letnia mieszkanka Rudy Śląskiej.



Całe zdarzenie uchwyciła jedna z kamer monitoringu zamontowanego w pobliżu, które za zgodą PKM Świerklaniec publikujemy ku przestrodze.



Zwracamy jednak szczególną uwagę na sytuację na drodze i przypominamy, że zgodnie z prawem w takiej sytuacji każdy świadek ma prawny obowiązek udzielić osobom poszkodowanym pomocy. Mimo to w przypadku tego zdarzenia niektórzy kierowcy, widząc leżącą na ziemi kobietę nie zareagowali i odjechali z miejsca zdarzenia nie udzielając jej pomocy.



W związku z tym przypominamy i apelujemy, że zgodnie z art. 162 kodeksu karnego „§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”



Zatem, że w przypadku zauważenia zdarzenia drogowego, w którym znajduje się osoba poszkodowana, należy przede wszystkim zachować spokój i zadbać o własne bezpieczeństwo.



W pierwszej kolejności należy również:

zatrzymać swój pojazd w bezpiecznym miejscu, a jeśli to konieczne zabezpieczyć swoim pojazdem miejsce zdarzenia,

włączyć światła awaryjne i założyć kamizelkę odblaskową (w razie konieczności ustawić trójkąt ostrzegawczy).

Następnie:

ocenić sytuację i sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny i oddycha,

nie należy przemieszczać rannej osoby, chyba że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla jej życia,

nie pozostawiajmy osoby rannej bez opieki,

wybierzmy numer alarmowy 112.

Jeśli poszkodowany nie oddycha, należy niezwłocznie rozpocząć resuscytację krążeniowo – oddechową do czasu przyjazdu służb ratunkowych.



Pamiętajmy – szybka reakcja świadków zdarzenia może uratować ludzkie życie. Każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek udzielenia pomocy osobie poszkodowanej.



