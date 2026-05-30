Udaremnili ustawkę pseudokibicom Data publikacji 30.05.2026 Powrót Drukuj Grupa kilkudziesięciu pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich wybrała się do centrum sąsiedniego miasta. Miał być to sposób na sprowokowanie bójki ze zwaśnionymi z nimi sympatykami innej drużyny piłkarskiej. Dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanemu działaniu śląskich policjantów, nie doszło do konfrontacji pomiędzy obiema grupami, co mogło być także zagrożeniem dla mieszkańców i infrastruktury miejskiej.

Do próby masowego zakłócenia porządku publicznego miało dojść we wtorek wieczorem w rejonie rynku w Chorzowie. Grupa kilkudziesięciu osób, manifestujących swoje przywiązanie do klubu piłkarskiego z ościennego miasta, znajdowała się w rejonie przystanku tramwajowego. Ich wyzywające zachowanie miało sprowokować do bójki z antagonistyczną grupą pseudokibiców utożsamiających się z miejscowym klubem. Po uzyskaniu informacji o grupowaniu się osób, w rejon chorzowskiego rynku zostali skierowani policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie oraz jednostek ościennych.

Błyskawicznie reakcja mundurowych pozwoliła zabezpieczyć miejsce jeszcze przed dotarciem pseudokibiców przeciwej drużyny. Dzięki temu w ścisłym centrum miasta została udaremniona próba masowej konfrontacji, która mogła zagrażać porządkowi publicznemu oraz bezpieczeństwu mieszkańców. Policjanci musieli mierzyć się z agresją obu zwaśnionych ze sobą stron, odpierając próby zainicjowania bójki. Skala trudności podejmowanych czynności eskalowała nie tylko przez napierających na siebie pseudokibiców, ale również konieczność niedopuszczenia do prób niszczenia infrastruktury miejskiej poprzez rzucanie kamieniami i fragmentami kostki brukowej.

Śląscy mundurowi kolejny raz stanęli na wysokości zadania - uniemożliwili zainicjowanie bójki, zapobiegając jednocześnie zagrożeniu dla osób postronnych, pomimo dużego natężenia ruchu w centrum miasta. Przyjezdni kibice zostali ostatecznie odeskortowani do tramwaju, którym opuścili miasto.