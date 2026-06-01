Akt oskarżenia przeciwko lekarzowi Data publikacji 01.06.2026 Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, prowadzili śledztwo przeciwko 58-letniemu lekarzowi z Myszkowa w sprawie przestępstw korupcyjnych i fałszowania dokumentów. Aktem oskarżenia w tej sprawie prokurator objął łącznie siedem osób.

Śledztwo zostało wszczęte na podstawie działań operacyjnych. W oparciu o zebrany materiał dowodowy śledczy ustalili, że 58-latek, jako naczelny lekarz jednego ze szpitali powiatowych na terenie województwa śląskiego, przyjmował korzyści majątkowe w zamian za pomoc w załatwieniu różnych spraw związanych z wykonywanym przez niego zawodem i pełnioną funkcją. W trakcie refundowanych przez fundusz zdrowia wizyt lekarskich, wystawiał on m.in. recepty, skierowania na badania specjalistyczne i zwolnienia lekarskie. Pracując w jednej z przychodni brał natomiast łapówki za wystawiane orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami bez uprzedniego przeprowadzenia wymaganych badań.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw, w marcu 2025 roku prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego. Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP w Katowicach, w trakcie przeszukania w miejscach zamieszkania i pojazdach należących do podejrzanego, znaleźli m.in. kilkadziesiąt sztuk amunicji, na jaką nie posiadał zezwolenia, dokumentację medyczną oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce, którą zabezpieczyli na poczet przyszłych kar i grzywien. Śledczy zabezpieczyli także dokumentację medyczną w dwóch placówkach medycznych na terenie województwa śląskiego oraz przesłuchali świadków.

W prowadzonym śledztwie zarzuty obejmujące 26 czynów - korupcyjnych, nielegalnego posiadania amunicji i poświadczenia nieprawdy, przedstawiono w sumie 7 osobom. Wobec sprawców zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym m.in. poręczenie majątkowe w kwocie 200 tys. zł oraz wydano postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na łączną sumę 270 tys. zł .

Prokurator objął aktem oskarżenia wszystkich siedmioro podejrzanych, z których 3 osoby złożyły wnioski o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.

Główny podejrzany przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów i zawnioskował o wymierzenie mu kary łącznej 1,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości ćwierć miliona złotych.