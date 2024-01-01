Policyjni motorowodniacy gotowi do rozpoczęcia sezonu w garnizonie śląskim Powrót Drukuj Ciepłe dni zachęcają do wypoczynku nad wodą. Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i w okolicach kąpielisk jest jednym z priorytetów działań policjantów w okresie letnim. Mundurowi ze specjalistycznych komórek wodnych są już gotowi do sezonu, gdzie będą patrolować 15 zbiorników w województwie. Przez kilka następnych miesięcy, stróże prawa będą strzec bezpieczeństwa osób wypoczywających nad największymi akwenami naszego regionu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na wodach oraz terenach przywodnych na terenie województwa śląskiego, w sezonie letnim 2026 do pełnienia służby przewidzianych jest 121 policjantów ze specjalistycznych komórek, a 39 z nich ma uprawnienia stermotorzystów.

Policyjni motorowodniacy z województwa śląskiego są już w pełni gotowi do rozpoczęcia sezonu. Policjanci są na bieżąco szkoleni z zakresu doskonalenia umiejętności pływania i ratowania osób tonących.

Policyjni stermotorzyści odbyli również szkolenie praktyczne z zakresu manewrowania łodzią motorową wraz z elementami ratownictwa wodnego. Te umiejętności są systematycznie weryfikowane.

Policyjne łodzie są w pełni wyposażone w sprzęt do udzielania pomocy medycznej, jak również są przystosowane do działania w warunkach klęsk żywiołowych. Mundurowi skierowani do pełnienia służby na wodach i terenach przywodnych są także wyposażeni w wodery oraz kamizelki asekuracyjne.

Policyjni wodniacy dbają o bezpieczeństwo wypoczywających na 15 najbardziej popularnych akwenach województwa śląskiego.

W okresie letnim powoływane są sezonowe posterunki wodne ulokowane na obszarach Będzina, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Myszkowa, Rybnika, Tarnowskich Gór, Pszczyny, Tychów, Żywca oraz Rajdujące Patrole Policji Wodnej z Oddziałów Prewencji Policji z Katowic, Częstochowy i Bielska-Białej. Patrole wyposażone są w radiowóz, łódź motorową i dwa rowery. Dzięki temu akwen patrolowany jest kompleksowo-na wodzie, wokół zbiornika i na parkingach.

Patrole z katowickiego oddziału prewencji pełnione są na dwunastu zbiornikach naszego województwa.

Natomiast mundurowi z SPPP w Bielsku-Białej oraz SPPP Częstochowa pełnią służbę na dwóch pozostałych zbiornikach – w Żywcu i Poraju.

W ubiegłym roku w naszym województwie doszło do 8 wypadków tonięcia, w wyniku czego utonęło 6 osób, dwie osoby zostały uratowane. Ten bilans byłby tragiczniejszy, gdyby nie służby czuwające nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą.

Obok policjantów są nimi oczywiście ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jako podmiot, dla którego ochrona na wodach jest jednym z podstawowych zadań.

Także GOPR, Państwowa Straż Pożarna czy Straż Miejska dbają o bezpieczeństwo w okolicy kąpielisk.

Policjanci realizują także wspólne patrole z ratownikami WOPR przy wykorzystaniu sprzętu obydwu służb oraz z innymi służbami.

Najczęstszą przyczyną utonięć jest brawura, słabe rozpoznanie zbiornika wodnego, brak umiejętności lub odpowiedniego przygotowania do pływania. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jedną z głównych przyczyn utonięć był spożywany przed wejściem do wody alkohol.

Statystycznie na utonięcia najbardziej narażone są dzieci i dorośli mężczyźni w wieku 45-60 lat, z uwagi na słabszą wydolność płuc i serca oraz zmniejszenie siły mięśniowej.



Przypominamy podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą:

Wybierając teren do wypoczynku nad wodą, pamiętajmy o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

Przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu i zorientujemy się, gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt pierwszej pomocy.

Należy pamiętać, że na wejście do wody zezwala biała flaga umieszczona na maszcie kąpieliska. Flaga czerwona oznacza całkowity zakaz kąpieli.

Warto rozeznać miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo – nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić na urazy, kalectwo, a nawet śmierć.

Do wody nigdy nie wchodzimy, będąc pod wpływem alkoholu.

Z kąpieli korzystamy najwcześniej po upłynięciu 30 minut od zjedzenia posiłku.

Zadbajmy także o bezpieczeństwo „zdrowotne” - aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzamy się stopniowo oraz nie kąpiemy się bezpośrednio po dłuższym opalaniu.

Będąc nad jeziorem, morzem, korzystając z uroków lata, kąpieli słonecznych, szczególnie uważajmy na małe dzieci. Zgodnie z obowiązującym prawem, rodzice i opiekunowie mają prawny obowiązek stałej opieki nad dzieckiem do 7 lat.

Pamiętajmy również, jeżeli korzystamy ze sprzętów pływających takich, jak łódki, kajaki czy rowery wodne, aby były one przed wodowaniem sprawdzone pod kątem technicznym. Zadbajmy również o to, aby być wyposażonym w sprzęt ratunkowy, czy asekuracyjny np. kamizelki ratunkowe potocznie zwane kapokami. Niesprawny sprzęt na wodzie również może stać się przyczyną tragedii.

Wypoczywając nad wodą, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich!