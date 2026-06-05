Przemycił z Holandii kilkadziesiąt kilogramów narkotyków Data publikacji 05.06.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji V w Bytomiu dokonali ustaleń i zatrzymali 29-latka, u którego w mieszkaniu znaleźli ponad 22 kilogramy marihuany oraz amfetaminę. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił sądowi na zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz ich przemyt z zagranicy, grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.

Bytomscy kryminalni z Komisariatu Policji V w Bytomiu ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie miasta mogą być przechowywane większe ilości narkotyków.

Ich ustalenia okazały się w pełni trafione. W mieszkaniu stróże prawa znaleźli hermetycznie zamknięte worki zawierające susz roślinny. Wstępne badania potwierdziły, że jest to marihuana o łącznej wadze ponad 22 kilogramów. Oprócz niej mężczyzna posiadał również kilkadziesiąt gramów amfetaminy. Jak ustalili policjanci, mężczyzna przywiózł narkotyki z Holandii.

Wczoraj bytomski sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec 29-latka z Bytomia tymczasowe aresztowanie na najbliższe dwa miesiące. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz ich przemyt do naszego kraju. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

Za transgraniczny przemyt znacznej ilości narkotyków grozi kara nawet do 20 lat więzienia.

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