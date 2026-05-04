Z dwoma zakazami kierowania i podejrzany o stalking funkcjonariusza Służby Więziennej Data publikacji 04.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji III w Zabrzu zatrzymali 27-letniego mieszkańca Zabrza, który mimo dwóch aktywnych zakazów kierowania prowadził samochód. Mężczyzna jest również podejrzany o stalking funkcjonariusza aresztu śledczego. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu zabrzańscy policjanci otrzymali zgłoszenie od jednego z funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniącego służbę w areszcie śledczym w Zabrzu, który zauważył, że jest śledzony przez kierowcę mazdy. Jak ustalili funkcjonariusze, 27-latek miał obserwować pokrzywdzonego już od 3 kwietnia, czyli przez blisko miesiąc. Śledził go i jeździł za nim, wzbudzając uzasadnione obawy o swoje życie i zdrowie. Kiedy samochód podejrzanego kolejny raz pojawił się pod budynkiem aresztu śledczego, o sprawie natychmiast poinformowano policjantów.



Funkcjonariusze z komisariatu III szybko namierzyli wskazany pojazd. Podczas kontroli okazało się, że za kierownicą siedzi 27-letni zabrzanin. Mężczyzna w przeszłości odbywał karę pozbawienia wolności, właśnie w zabrzańskim oddziale aresztu śledczego. Sprawdzenie w policyjnych bazach danych wykazało, że wobec 27-latka obowiązują dwa czynne zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi, wydane przez Sąd Rejonowy w Zabrzu.



Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu, a następnie doprowadzony do prokuratury. Tam podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące stalkingu oraz złamania zakazów sądowych. Po przedstawieniu zarzutów zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy:

Stalking, czyli uporczywe nękanie, śledzenie lub naruszanie prywatności, jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Osoby, które czują się stalkowane, nie powinny bagatelizować sytuacji. Kluczowe jest dokumentowanie każdego incydentu, robienie zdjęć, nagrywanie filmów, zachowywanie wiadomości i zapisywanie dat oraz miejsc zdarzeń. Należy unikać samodzielnych konfrontacji ze sprawcą, a o każdym niepokojącym zdarzeniu niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Im wcześniej służby zostaną zaalarmowane, tym szybciej można podjąć skuteczne działania ochronne.