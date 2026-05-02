Nie tylko służbą kapelmistrz żyje Data publikacji 02.05.2026 Powrót Drukuj Kapelmistrz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach asp. szt. Waldemar Skotarski łączy służbę ze swoimi zainteresowaniami. Niemal każdego dnia pokazuje, że zarówno w codziennej służbie, jak i po służbie, można odnaleźć i realizować swoje pasje. Policjant wraz ze swoim owczarkiem Maxem został wicemistrzem Polski na Otwartych Mistrzostwach Polski IGP Owczarków Niemieckich „Dingo Gear Cup”.

Wśród policjantów nie brakuje ludzi z pasją, którzy zarówno w służbie, jak i po służbie rozwijają swoje zainteresowania. Do takich osób należy aspirant sztabowy Waldemar Skotarski. Policjant na co dzień, od 31 lat, pełni służbę w Orkiestrze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, będąc jej kapelmistrzem. Jednak nie tylko muzyką żyje. Po odwieszeniu munduru realizuje kolejną z pasji, jaką jest trenowanie ze swoim psem Maxem.

W dniach 24-26 kwietnia 2026 roku w Kozłowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski IGP Owczarków Niemieckich „Dingo Gear Cup”. Na płycie boiska Klubu Sportowego Ruch Kozłów rywalizowało 47 zawodników z całego kraju, którzy prezentowali umiejętności swoich czworonogów. Wśród nich był aspirant sztabowy Waldemar Skotnicki ze swoim owczarkiem. Rywalizacji w trzech dyscyplinach: część A-praca węchowa, część B-posłuszeństwo, część C-obrona, przyglądali się sędziowie z Polski, Czech oraz Słowacji. Zawody odbyły się zgodnie z międzynarodowym regulaminem FCI , a rywalizowano w dwóch kategoriach: IGP 1 i IGP3.

W kategorii IGP1 drugie miejsce zajął Waldemar Skotarski ze swoim psem Maxem od Skotiego, zostając wicemistrzem Polski IGP1.

Policjantowi gratulujemy nie tylko osiągniętego wyniku i wysokiej pozycji, ale również samozaparcia w dążeniu do wyznaczonego celu. Swoją postawą pokazuje, że można łączyć służbę w Policji z realizowaniem swoich planów i pasji.