Mistrz nie zwalnia tempa. Kolejne sukcesy asp. sztab. Krzysztofa Banasia Data publikacji 22.04.2026 Powrót Drukuj Dyżurny z Komisariatu Policji III w Katowicach po raz kolejny udowodnił swoją klasę. Asp. sztab. Krzysztof Banaś sięgnął po tytuły mistrzowskie podczas Mistrzostw Polski Federacji GPC, bijąc przy tym rekordy kraju.

W dniach od 18 do 19 kwietnia w Zalesiu odbyły się Mistrzostwa Polski Federacji GPC w sportach siłowych. W zawodach udział wziął dyżurny z Komisariatu Policji III w Katowicach asp. sztab. Krzysztof Banaś z Reprezentacji Sportów Siłowych Polskiej Policji.



Policjant wystartował w swojej koronnej konkurencji – wyciskaniu sztangi leżąc. Podczas zawodów zaprezentował znakomitą formę, zaliczając dwie udane próby na poziomie 225 oraz 235 kg . Osiągnięte wyniki przełożyły się na imponujący dorobek medalowy.

Asp. sztab. Krzysztof Banaś zdobył:

Mistrzostwo Polski Federacji GPC w kategorii wagowej do 140 kg Masters 1,

w kategorii wagowej do 140 Masters 1, Mistrzostwo Polski Służb Mundurowych w kategorii wagowej do 140 kg Masters 1,

Masters 1, Mistrzostwo Polski w kategorii absolutnej Masters Służb Mundurowych,

trzecie miejsce w kategorii absolutnej Masters,

Drużynowe Mistrzostwo Polski wraz z Reprezentacją Polskiej Policji.

To jednak nie wszystko. Podczas zawodów katowicki policjant ustanowił również dwa rekordy Polski w kategorii do 140 kg oraz 140 kg MPF . Na zakończenie zmagań otrzymał także puchar organizatora za uzyskanie najlepszego wyniku w wyciskaniu sztangi leżąc.