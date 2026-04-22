Mistrz nie zwalnia tempa. Kolejne sukcesy asp. sztab. Krzysztofa Banasia
Dyżurny z Komisariatu Policji III w Katowicach po raz kolejny udowodnił swoją klasę. Asp. sztab. Krzysztof Banaś sięgnął po tytuły mistrzowskie podczas Mistrzostw Polski Federacji GPC, bijąc przy tym rekordy kraju.
W dniach od 18 do 19 kwietnia w Zalesiu odbyły się Mistrzostwa Polski Federacji GPC w sportach siłowych. W zawodach udział wziął dyżurny z Komisariatu Policji III w Katowicach asp. sztab. Krzysztof Banaś z Reprezentacji Sportów Siłowych Polskiej Policji.
Policjant wystartował w swojej koronnej konkurencji – wyciskaniu sztangi leżąc. Podczas zawodów zaprezentował znakomitą formę, zaliczając dwie udane próby na poziomie 225 oraz 235 kg. Osiągnięte wyniki przełożyły się na imponujący dorobek medalowy.
Asp. sztab. Krzysztof Banaś zdobył:
- Mistrzostwo Polski Federacji GPC w kategorii wagowej do 140 kg Masters 1,
- Mistrzostwo Polski Służb Mundurowych w kategorii wagowej do 140 kg Masters 1,
- Mistrzostwo Polski w kategorii absolutnej Masters Służb Mundurowych,
- trzecie miejsce w kategorii absolutnej Masters,
- Drużynowe Mistrzostwo Polski wraz z Reprezentacją Polskiej Policji.
To jednak nie wszystko. Podczas zawodów katowicki policjant ustanowił również dwa rekordy Polski w kategorii do 140 kg oraz 140 kg MPF. Na zakończenie zmagań otrzymał także puchar organizatora za uzyskanie najlepszego wyniku w wyciskaniu sztangi leżąc.
To kolejny sukces asp. sztab. Krzysztofa Banasia, który potwierdza jego przynależność do krajowej czołówki sportów siłowych. Osiągnięcia katowickiego policjanta doskonale wpisują się w obchody 100-lecia sportu w Policji, stanowiąc przykład zaangażowania, konsekwencji i nieustannego dążenia do doskonałości – zarówno w służbie, jak i poza nią.