Konferencja o edukacji klas mundurowych w Katowicach. Współpraca dla przyszłości służb Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona kształceniu młodzieży w klasach o profilu mundurowym. W wydarzeniu, którego gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, wzięli udział przedstawiciele służb, administracji oraz ponad 400 kadetów z województw śląskiego i małopolskiego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz promocji służby w Policji i Straży Granicznej.

23 kwietnia 2026 roku w Auli im. aspiranta Policji województwa śląskiego Jana Kali w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się konferencja „Koncepcja edukacji uczniów oddziałów o profilu mundurowym na potrzeby doboru do służby w Policji i Straży Granicznej w oparciu o 100-letnie doświadczenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – najstarszej na Śląsku instytucji oświaty zawodowej”. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, a honorowym patronatem objęło je Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konferencję zorganizowaliśmy wspólnie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, oświaty, uczelni wyższych oraz służb mundurowych. Gospodarzem spotkania był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, a wśród gości znaleźli się m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Artur Bednarek, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski oraz Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek.

Uroczystości rozpoczęto od złożenia wieńców przy Grobie Policjanta Polskiego – Miejscu Pamięci Narodowej. W ceremonii uczestniczyły delegacje służb mundurowych, Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz zaproszeni goście. Posterunek honorowy wystawili uczniowie szkół mundurowych wraz z policjantami kompanii honorowej śląskiego garnizonu Policji. O historii tego szczególnego miejsca opowiedział Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. - Grzegorz Grześkowiak.

Oficjalną część konferencji otworzył nadinsp. Mariusz Krzystyniak - szef śląskich policjantów. W trakcie wystąpienia podkreślił znaczenie odpowiedniego przygotowania młodzieży do służby oraz konieczność ścisłej współpracy pomiędzy szkołami, a formacjami mundurowymi. Prezes Zarządu ZDZ w Katowicach Halina Kasznia przedstawiła dorobek i doświadczenie instytucji w kształceniu młodzieży, natomiast przedstawiciele Policji i Straży Granicznej przybliżyli specyfikę służby oraz proces rekrutacji.

Podczas konferencji wręczono również odznaki za zasługi dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Wyróżnienia trafiły do kadry kierowniczej i pracowników szkół mundurowych, a złote odznaki otrzymali m.in. nadinsp. Mariusz Krzystyniak oraz gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek.

Drugą część wydarzenia stanowił panel dyskusyjny, poświęcony ewaluacji procesu edukacji w klasach mundurowych oraz współpracy służb ze szkołami. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, środowiska oświatowego, a także uczniowie i absolwenci klas mundurowych. Rozmowy koncentrowały się na rozwoju i promocji tego typu kształcenia oraz jego znaczeniu dla przyszłego naboru do służby.

W trakcie konferencji uczniowie mieli możliwość zwiedzania Izby Pamięci Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r . Na zakończenie przygotowaliśmy tzw. miasteczko mundurowe, w którym funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej prezentowali sprzęt oraz przybliżali specyfikę swojej służby.

Konferencja była ważnym elementem budowania współpracy pomiędzy służbami, a instytucjami edukacyjnymi oraz okazją do promocji zawodu policjanta wśród młodego pokolenia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i aktywny udział w tym wydarzeniu.