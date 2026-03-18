Wzorowa postawa 8-letniej dziewczynki i szybka interwencja policjantów Data publikacji 18.03.2026 Powrót Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej wpłynęły podziękowania dla policjantów od mieszkanki Dąbrowy Górniczej, która wyraziła wdzięczność za szybką pomoc udzieloną jej oraz jej rodzinie. Z przekazanych informacji wynika, że kobieta uległa wypadkowi w domu - spadła z drabiny podczas prac remontowych. W tej trudnej i stresującej sytuacji kluczową rolę odegrała jej 8-letnia córka, która zachowała zimną krew i zadzwoniła pod numer alarmowy 112, wzywając pomoc.

Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci patrolu interwencyjnego - st. post. Nikola Śliwińska oraz st. post. Bartłomiej Napora. Mundurowi wykazali empatią oraz spokojem, udzielając wsparcia poszkodowanej oraz zapewniając opiekę dziecku do czasu przyjazdu pozostałych służb i członków rodziny.

W trakcie interwencji udzielili również pierwszej pomocy kobiecie, która dodatkowo dostała ataku drgawek. Ich szybka i zdecydowana reakcja miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa poszkodowanej.

Szczególne uznanie należy się jednak młodej bohaterce. Postawa 8-letniej dziewczynki zasługuje na najwyższą pochwałę. Jej opanowanie, odpowiedzialność i umiejętność właściwego reagowania

w sytuacji zagrożenia są godne naśladowania.

To zdarzenie pokazuje, jak niezwykle ważna jest edukacja od najmłodszych lat w zakresie właściwych zachowań w sytuacjach kryzysowych.

Wiedza o tym, jak wezwać pomoc i jak się zachować w nagłych przypadkach, może uratować zdrowie, a nawet życie.