Piekł ciasteczka z... marihuaną - został aresztowany Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu IV zatrzymali 39-letniego mężczyznę, który w swoim mieszkaniu przechowywał znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Mundurowi zabezpieczyli łącznie ponad pół kilograma nielegalnych substancji, w tym marihuanę, metamfetaminę i kokainę, tabletki ecstasy oraz ciastka z... marihuaną. Decyzją sądu podejrzany został już tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji IV w Gliwicach, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, przeprowadzili działania wymierzone w obrót środkami odurzającymi. Z ustaleń śledczych wynikało, że jeden z mieszkańców miasta może posiadać znaczne ilości narkotyków.

Śledczy zatrzymali 39-letniego gliwiczanina w chwili, gdy wysiadał ze swojego samochodu na terenie miasta. Mężczyzna nie stawiał oporu i był wyraźnie zaskoczony interwencją policjantów.

Podczas przeszukania pomieszczeń należących do zatrzymanego, śledczy odkryli znaczne ilości substancji zabronionych. Łącznie zabezpieczyli ponad pół kilograma narkotyków, w tym marihuanę, metamfetaminę oraz kokainę. Ponadto policjanci znaleźli niemal 70 tabletek ecstasy i blisko 2 kilogramy ciastek zawierających marihuanę.



Oprócz narkotyków mundurowi zabezpieczyli również przyrządy do rozdrabniania suszu. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna samodzielnie przygotowywał wypieki z dodatkiem środków odurzających.



Zatrzymany usłyszał już zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, ich przetwarzania oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 39-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.



Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 12 lat więzienia.