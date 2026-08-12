Pił za kierownicą autobusu miejskiego wioząc pasażerów Data publikacji 12.08.2026 Powrót Drukuj Dzięki reakcji jednego z kierowców, policjanci z rudzkiej drogówki zatrzymali skrajnie nieodpowiedzialnego 63-letniego obywatela Azerbejdżanu. Mężczyzna kierował autobusem miejskim, mając w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu i sukcesywnie pijąc piwo za kierownicą od rozpoczęcia zmiany. Sąd Rejonowy w Rudzie Ślaskiej wydał już w trybie przyspieszonym wyrok skazujący go na pół roku bezwzględnego więzienia.

W niedzielny wieczór 9 sierpnia 2026 roku po 22.00 na numer alarmowy zadzwonił kierowca, którego zaniepokoił sposób jazdy autobusu miejskiego linii 23 relacji Katowice-Zabrze. Pojazd zjeżdżał na pobocze i jechał „zygzakiem”. Zgłaszający, jadąc za autobusem, przekazywał dyżurnemu Policji dokładną lokalizację. Dzięki temu policjanci z rudzkiej drogówki zatrzymali autobus do kontroli na ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej.

Za kierownicą siedział mieszkający w Bytomiu i przebywający legalnie na terytorium naszego kraju 63-letni obywatel Azerbejdżanu. Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie 2,75 promila alkoholu.

W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna rozpoczął pracę przed 14.00, przejmując autobus od innego kierowcy. Wtedy też, od razu po rozpoczęciu kursu, przewożąc pasażerów podczas kilkugodzinnej trasy, otwierał i wypijał kolejne puszki z piwem.

Mężczyzna został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu wykonano z nim czynności procesowe. Sprawę skierowano do sądu w trybie przyspieszonym. 10 sierpnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej uznał oskarżonego za winnego i wymierzył mu następujące kary i środki karne: 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 6 lat, świadczenie pieniężne w kwocie 10 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 10 tys. zł oraz obciążył go kosztami sądowymi.

Wobec mężczyzny Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej prowadzi równolegle czynności wyjaśniające w sprawie kierowania pojazdem bez uprawnień. Policjanci ustalają, czy mężczyzna dopełnił obowiązku wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie po upływie pół roku stałego pobytu na terytorium Polski.

Zdecydowana reakcja kierowcy, który nie wahał się zareagować i powiadomił służby, pozwoliła zapobiec tragedii na drodze. Apelujemy do wszystkich o podobne reagowanie na niebezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego.