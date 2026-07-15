Zatrzymali 41-latka, który okradał starsze kobiety Data publikacji 15.07.2026 Powrót Drukuj Wspólne działania policjantów z dwóch bytomskich komisariatów doprowadziły do zatrzymania 41-letniego mieszkańca miasta odpowiedzialnego za serię zuchwałych kradzieży biżuterii, których ofiarami padały starsze kobiety. Podczas zatrzymania Bytomianin miał przy sobie narkotyki. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci od pewnego czasu pracowali nad sprawami kradzieży, do których dochodziło w różnych dzielnicach Bytomia. Scenariusz za każdym razem był bardzo podobny. Sprawca wypatrywał starsze, samotnie poruszające się kobiety, podchodził do nich, a następnie wykorzystując chwilę nieuwagi, zrywał z ich szyi złotą biżuterię i uciekał.

Do zatrzymania doszło 13 lipca 2026 roku dzięki działaniom kryminalnych oraz wymianie informacji pomiędzy policjantami z bytomskich komisariatów „piątki” i „trójki”. Podczas zatrzymania okazało się, że to nie jedyne przewinienie Bytomianina. Policjanci znaleźli przy nim marihuanę, co zakończyło się przedstawieniem mu dodatkowego zarzutu - posiadania środków odurzających.

Śledczy ustalili, że 41-latek stoi za co najmniej pięcioma zuchwałymi kradzieżami, których dopuścił się w Bytomiu w ciągu ostatnich miesięcy. Jego ofiarami były kobiety w wieku od 61 do 76 lat. Za te przestępstwa grozi kara do 8 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy sprawdzają, czy mężczyzna nie ma na swoim koncie podobnych czynów.

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