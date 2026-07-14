Śląska drogówka mówi stanowcze „NIE” brawurze na drogach Data publikacji 14.07.2026 Powrót Drukuj Na śląskich drogach nie ma i nigdy nie będzie miejsca na brawurę, nielegalne wyścigi i lekceważenie przepisów ruchu drogowego. Dlatego policjanci ze śląskiej drogówki po raz kolejny przeprowadzili szeroko zakrojone działania ukierunkowane na eliminowanie z dróg kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

W miniony weekend mundurowi ze śląskiej drogówki, wraz z policjantami z Małopolski oraz Słowacji, przeprowadzili działania kontrolne, skupiając się przede wszystkim na kierujących samochodami po modyfikacjach technicznych oraz osobach próbujących urządzać wyścigi po drogach publicznych. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na pojazdy, których stan techniczny nie spełniał wymagań dopuszczenia do ruchu, a także na kierowców dopuszczających się naruszeń przepisów.

W trakcie akcji mundurowi skontrolowali 292 pojazdy, odnotowując 273 wykroczenia. Funkcjonariusze nałożyli 238 mandatów karnych. Policjanci zatrzymali również 4 prawa jazdy oraz 24 dowody rejestracyjne pojazdów, których stan techniczny budził zastrzeżenia lub nie spełniających obowiązujących wymagań. Najczęściej ujawnianymi wykroczeniami było przekraczanie dopuszczalnej prędkości.

Przypominamy, że drogi publiczne nie są miejscem do organizowania wyścigów ani lekceważenia obowiązujących przepisów ruchu. Każde tego rodzaju zachowanie stwarza realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podobne działania będą prowadzone cyklicznie, a wobec osób łamiących przepisy stosowane zdecydowane i konsekwentne środki prawne.

Bezpieczeństwo na drogach pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów śląskiej drogówki. Każdy kierowca powinien pamiętać, że odpowiedzialna jazda, przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz dbałość o właściwy stan techniczny pojazdu to podstawowe obowiązki, od których zależy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.