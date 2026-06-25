13 osób zatrzymanych za czerpanie korzyści z prostytucji Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Śląscy policjanci przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą czerpiącą korzyści majątkowe z prostytucji innych osób. W działaniach przeprowadzonych na terenie województwa śląskiego zatrzymano 13 osób związanych z nielegalnym procederem. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 150 tysięcy złotych w gotówce, narkotyki, niebezpieczne przedmioty oraz liczne dowody świadczące o przestępczej działalności. Sprawa jest efektem trwającej blisko dwa lata pracy śledczych.

W nocy z 20 na 21 czerwca 2026 roku policjanci Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz policjantów z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Narkotykowej, Wydziału do Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej i Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach przy wsparciu funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w osoby podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z prostytucji innych osób.

W działaniach uczestniczyli również policyjni kontrterroryści z Katowic, Opola i Kielc. Funkcjonariusze jednocześnie weszli do trzech agencji towarzyskich działających na terenie Katowic i Czeladzi, a także do miejsc zamieszkania osób związanych ze sprawą.

W toku przeprowadzonych czynności policjanci zatrzymali 13 osób – dwie kobiety w wieku 42 i 43 lat oraz jedenastu mężczyzn w wieku od 29 do 67 lat. Wśród zatrzymanych znaleźli się właściciele lokali, menadżerowie, ochroniarze oraz kierowcy, którzy według ustaleń śledczych uczestniczyli w działalności grupy przestępczej.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, dokumentację i zapiski związane z działalnością agencji, kasy fiskalne oraz znaczną ilość gotówki – blisko 152 tysięcy złotych i 2400 euro. Funkcjonariusze przejęli także środki odurzające, w tym amfetaminę oraz kokainę, a także przedmioty mogące służyć do popełniania przestępstw lub stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa, między innymi pałkę teleskopową, kij bejsbolowy, gaz pieprzowy oraz noże.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że grupa przez niemal dziesięć lat prowadziła działalność polegającą na organizowaniu i ułatwianiu prostytucji w klubach nocnych funkcjonujących pod przykrywką legalnej działalności rozrywkowej. Członkowie grupy zapewniali kobietom świadczącym usługi seksualne zaplecze lokalowe, organizację pracy oraz dostęp do klientów, czerpiąc z tego tytułu stałe korzyści finansowe. Śledczy ustalili również, że część środków pochodzących z przestępczego procederu była następnie wprowadzana do legalnego obrotu gospodarczego.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści majątkowych z prostytucji innych osób, a także prania brudnych pieniędzy. Jeden z zatrzymanych odpowie dodatkowo za posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Sąd Rejonowy w Sosnowcu zastosował wobec pięciu podejrzanych - kobiety w wieku 42 lat i czterech mężczyzn w wieku 37, 42, 54 i 67 lat, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju, zakazy kontaktowania się z określonymi osobami oraz poręczenia majątkowe sięgające 50 tysięcy złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Policjanci i prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grożą wieloletnie kary pozbawienia wolności.