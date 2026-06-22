Wyjątkowy gest wsparcia dla st. post. Łukasza Schöna podczas gali „Złota Garda” Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj Historia starszego posterunkowego Łukasza Schöna od miesięcy porusza mieszkańców Śląska i całego kraju. Policjant z Chorzowa, który podczas pożaru budynku mieszkalnego uratował 17 osób, sam poniósł poważne konsekwencje zdrowotne swojego bohaterskiego czynu. Mimo upływu czasu środowiska policyjne, samorządowców, mieszkańców oraz przedstawicieli innych służb mundurowych nie przestają wspierać funkcjonariusza. Kolejnym jego wyrazem stał się wzruszający gest żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej podczas gali wręczenia nagród „Złota Garda”.

W nocy z 8 na 9 sierpnia 2025 roku w budynku wielorodzinnym przy ul. Morcinka w Chorzowie wybuchł pożar. Jako jedni z pierwszych na miejsce dotarli policjanci Komisariatu Policji II w Chorzowie. Wśród nich był st. post. Łukasz Schön, który pomimo gęstego zadymienia i realnego zagrożenia dla własnego życia wielokrotnie wchodził do budynku, pomagając ewakuować mieszkańców. Dzięki zdecydowanym działaniom policjantów udało się uratować 17 osób.

Za swoją odwagę i poświęcenie funkcjonariusz zapłacił bardzo wysoką cenę. W wyniku ciężkiego niedotlenienia organizmu doznał poważnych uszkodzeń neurologicznych, które doprowadziły do rozwoju rzadkiego zespołu Lance’a-Adamsa. Choroba ta powoduje między innymi niekontrolowane skurcze mięśni, zaburzenia równowagi oraz znaczne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Dodatkowo policjant zmaga się z zespołem stresu pourazowego (PTSD), będącym następstwem traumatycznych wydarzeń tamtej nocy. Obecnie wymaga kosztownej rehabilitacji neurologicznej oraz specjalistycznego leczenia, które dają szansę na poprawę jego stanu zdrowia i odzyskanie sprawności.

Pożar w bloku przy ul. Morcinka w Chorzowie – jedna osoba nie żyje, dwie w szpitalu

O bohaterstwie st. post. Łukasza Schöna pamiętają nie tylko mieszkańcy Chorzowa i policjanci garnizonu śląskiego. W ostatnich miesiącach funkcjonariusz był bohaterem licznych inicjatyw wsparcia i wyrazów uznania.

st. post. Łukasz Schön wraz ze swoim policyjnym partnerem został zaproszony do Urzędu Miasta w Chorzowie, gdzie spotkał się z prezydentem miasta. Była to okazja do osobistego podziękowania funkcjonariuszom za ich postawę oraz wyrażenia wdzięczności za uratowanie życia mieszkańców.

Prezydent Chorzowa spotkał się z policjantami z Komisariatu Policji II, którzy uratowali mieszkańców z płonącego budynku

Kolejnym ważnym przejawem solidarności był I Jaworznicki Walentynkowy Koncert Charytatywny, który odbył się w lutym bieżącego roku. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przy współudziale partnerów samorządowych i społecznych. Celem koncertu było wsparcie leczenia oraz rehabilitacji st. post. Łukasza Schöna. Organizatorzy podkreślali wówczas, że jest to forma podziękowania policjantowi za jego odwagę i poświęcenie oraz wyraz solidarności całego środowiska mundurowego.

I Jaworznicki Walentynkowy Koncert Charytatywny

W czerwcu br. podczas uroczystości na Wykusie w województwie świętokrzyskim Łukasz został uhonorowany Honorową Policyjną Odznaką Zasługi im. „Ponurego” - wyróżnieniem przyznawanym policjantom za szczególne czyny i postawę w służbie. Wyróżnienie stanowiło wyraz uznania dla odwagi, profesjonalizmu i poświęcenia, jakie wykazał podczas ratowania mieszkańców płonącego budynku.

Chorzowscy policjanci wyróżnieni Honorową Policyjną Odznaką Zasługi im. „Ponurego”

W tę falę wsparcia wpisało się również wydarzenie, które miało miejsce podczas wręczenia nagród „Złota Garda”,

W tę falę wsparcia wpisało się również wydarzenie, które miało miejsce 19 czerwca podczas gali odbywającej się w ramach Warszawskich Targów Obronnych. Nagrody "Złota Garda" przyznawane przez Portal Obronny trafiają do osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla bezpieczeństwa państwa.

Jednym z laureatów został kpr. Mateusz z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej - pierwszy polski żołnierz, który zwyciężył w prestiżowych amerykańskich zawodach „Best Warrior Competition”. Po odebraniu statuetki żołnierz podjął decyzję, która poruszyła wszystkich uczestników uroczystości, bowiem przekazał swoją nagrodę na licytację, z której dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację st. post. Łukasza Schöna.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że żadne osiągnięcie sportowe czy wojskowe nie może równać się z ratowaniem ludzkiego życia, a prawdziwym bohaterem wydarzenia jest policjant, który podczas pożaru nie zawahał się narazić własnego zdrowia, aby ratować innych.

Gest kpr. Mateusza spotkał się z ogromnym uznaniem uczestników gali i został nagrodzony owacją na stojąco. Wydarzenie pokazało, że niezależnie od formacji, mundur oznacza te same wartości - służbę drugiemu człowiekowi, odpowiedzialność, odwagę oraz gotowość do niesienia pomocy.

Historia st. post. Łukasza Schöna pozostaje dla Policji Śląskiej symbolem najwyższego poświęcenia w służbie, a sam Łukasz jest przykładem dla innych funkcjonariuszy. Kolejne inicjatywy wsparcia, wyrazy wdzięczności i gesty solidarności pokazują, że nikt nie zapomniał o bohaterze z Chorzowa. Przeciwnie - jego postawa nadal inspiruje i przypomina, jak wysoką cenę funkcjonariusze niejednokrotnie płacą za ratowanie życia innych.

Obecnie trwa zbiórka środków na leczenie rehabilitację Łukasza. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na terapię neurologiczną, rehabilitacje ruchową, sprzęt wspomagający oraz działania mające poprawić codzienne funkcjonowanie policjanta. Każde wsparcie przybliża funkcjonariusza do odzyskania sprawności i jest wyrazem wdzięczności za odwagę oraz poświęcenie, jakim wykazał się, ratując życie mieszkańców płonącego budynku w Chorzowie.