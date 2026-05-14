Wyrok w sprawie interwencji w Lędzinach Data publikacji 14.05.2026

Zapadł wyrok nakazowy w sprawie 46-latka, który podczas interwencji w Lędzinach nie okazał mundurowym wbrew obowiązkowi dokumentu pomimo, że jak się później okazało, miał go przy sobie. Mężczyzna został ukarany grzywną. W sprawie zażalenia 46-latka sąd uznał natomiast, że przeprowadzona kontrola osobista była zasadna, legalna i przeprowadzona właściwie. Wyrok w tej sprawie potwierdza, że prawo skutecznie chroni funkcjonariuszy przed pomówieniami.

18 września 2025 roku policjanci zostali wezwani na interwencję w rejonie kopalni w Lędzinach. Na miejscu zastali mężczyznę, którego postanowili wylegitymować. Ten jednak nie okazał mundurowym dokumentu pomimo, że jak się później okazało, miał go przy sobie. Następnie mężczyzna wykonał gwałtowny i niespodziewany ruch w kierunku kieszeni swojego ubrania. Stróże prawa w tym momencie użyli środków przymusu bezpośredniego, a następnie przeprowadzili kontrolę osobistą. W jej trakcie znaleźli w kieszeni, do której sięgał, gaz pieprzowy. Mężczyzna odmówił ostatecznie przyjęcia mandatu karnego z artykułu 65 § 2 Kodeksu Wykroczeń, w związku z czym skierowany został wniosek o jego ukaranie do sądu.



Po zdarzeniu 46-latek złożył do sądu zażalenie na zasadność, legalność i prawidłowość przeprowadzonej kontroli osobistej, oskarżając policjantów, że nie podali podstawy prawnej jej dokonania, nie pouczyli go o możliwości żądania sporządzania protokołu z dokonanej czynności oraz o możliwości złożenia zażalenia na przeprowadzoną czynność, a ponadto nie przedstawili się i nie wskazali podstawy prawnej kontroli osobistej. Dwa miesiące po zdarzeniu mężczyzna zamieścił też nagrany przez siebie film z interwencji na jednym z serwisów internetowych.



W rezultacie w Sądzie Rejonowym w Tychach wszczęto wobec 46-latka postępowanie z artykułu 65 § 2 Kodeksu Wykroczeń, w wyniku którego został on uznany za winnego popełnienia tego czynu i ukarany grzywną. Wyrok nakazowy nie jest prawomocny.

W sprawie zażalenia mężczyzny sąd uznał natomiast, że przeprowadzona kontrola osobista była zasadna, legalna i przeprowadzona w sposób właściwy. Kontrola była konieczna dla realizacji ustawowych zadań Policji i została przeprowadzona zgodnie z procedurą. Sąd nie stwierdził naruszenia godności osobistej skarżącego ani przekroczenia uprawnień przez policjantów.



Fałszywe oskarżenia nie tylko godzą w dobre imię policjantów, ale także mogą utrudnić wykonywanie ich obowiązków. Każdy taki przypadek spotka się ze stanowczą reakcją organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Orzecznia w tej sprawie potwierdzają, że prawo skutecznie chroni funkcjonariuszy przed pomówieniami, a ich codzienna praca zasługuje na szacunek i wsparcie.