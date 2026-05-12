Nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Teraz odpowie nie tylko za ryzykowną ucieczkę Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj Wodzisławscy policjanci postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego Oplem, który popełnił wykroczenie drogowe. Mężczyzna jednak zignorował polecenia policjantów i podjął ucieczkę, podczas której wielokrotnie stwarzał poważne zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Teraz odpowie za swoje karygodne zachowanie.

Wczoraj policjanci z wodzisławskiej drogówki postanowili zatrzymać kierującego Oplem, który na ulicy Kominka wyprzedzał w miejscu niedozwolonym inne pojazdy, w tym nieoznakowany radiowóz. Kierujący Oplem nie zareagował jednak na sygnały wydane przez mundurowych, gwałtownie przyspieszył i podjął ucieczkę. Policjanci ruszyli za nim w pościg.

Mężczyzna podczas ucieczki popełniał liczne wykroczenia drogowe. Wykonując ryzykowne manewry, stwarzał realne zagrożenie zderzenia czołowego z pojazdami jadącymi z przeciwnego kierunku. Wielokrotnie i znacząco przekraczał dopuszczalną prędkość i swoim zachowaniem powodował realne zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego, wjeżdżając na chodniki i wyprzedzając na przejściach. Z dużą prędkością jechał ulicą jednokierunkową, przy której znajduje się przedszkole oraz szkoła podstawowa.

Po kilku kilometrach ucieczki, w Radlinie na ulicy Korfantego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce i doprowadził do zdarzenia drogowego. Jego pojazd został unieruchomiony. Mężczyzna jednak nie miał zamiaru wysiąść z pojazdu. Został obezwładniony przez policjantów i zatrzymany.

Policyjna kontrola wykazała, że 30-letniego mieszkańca Rybnika obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Ponadto badanie testerem potwierdziło w jego organizmie obecność narkotyków.

Podczas policyjnych czynności mężczyzna zasłabł, mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. W asyście policjantów kierujący został zabrany do szpitala, gdzie została mu pobrana krew do dalszych badań. 30-latek nie wymagał hospitalizacji i mógł być osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Zebrany w tej sprawie materiał procesowy będzie przekazany do Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, gdzie zapadną dalsze decyzje w tej sprawie.

Przypominamy, że niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka przed Policją to przestępstwo, za które grozi kara nawet do 5 lat więzienia. Ucieczka przed policyjnym patrolem to jednak nie tylko poważne konsekwencje prawne, finansowe i społeczne. Agresywne zachowania uciekinierów często prowadzą bowiem do zdarzeń drogowych, gdzie na szali leży zdrowie, a nawet życie innych uczestników ruchu drogowego.