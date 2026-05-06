Błażej - były policjant z Jaworzna potrzebuje pomocy. Trwa zbiórka
Błażej był policjantem z komendy w Jaworznie. W kwietniu 2025 roku uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu, w wyniku którego doznał bardzo ciężkich obrażeń. W trakcie leczenia doszło do groźnego zakażenia bakteryjnego, które doprowadziło do konieczności amputacji stopy. Dziś były już policjant walczy o powrót do sprawności i potrzebuje wsparcia na zakup specjalistycznej protezy.
Błażej pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, dbając każdego dnia o bezpieczeństwo mieszkańców. Prywatnie był osobą bardzo aktywną fizycznie - pasjonował się sportem oraz motocyklami.
19 kwietnia 2025 roku jego życie diametralnie się zmieniło. W wyniku poważnego wypadku motocyklowego doznał poważnych obrażeń stopy i dłoni. Pomimo intensywnego leczenia oraz walki lekarzy o uratowanie zdrowia, doszło do zakażenia bakterią beztlenową. Konieczna była amputacja stopy oraz przeprowadzenie skomplikowanej operacji ręki.
Obecnie Błażej przechodzi rehabilitację i walczy o powrót do samodzielności. Szansą na odzyskanie sprawności jest specjalistyczna proteza, której koszt znacznie przekracza możliwości finansowe jego oraz najbliższych.
Osoby, które chciałyby wesprzeć byłego policjanta z jaworznickiej komendy, mogą dokonać wpłaty za pośrednictwem internetowej zbiórki:
Każda wpłata i każde udostępnienie zbiórki mają ogromne znaczenie. Dzięki wsparciu ludzi o wielkich sercach, Błażej będzie miał szansę wrócić do możliwie normalnego życia.