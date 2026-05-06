Błażej - były policjant z Jaworzna potrzebuje pomocy. Trwa zbiórka

Jak co roku nad bezpieczeństwem mieszkańców województwa śląskiego w okresie majówki będzie czuwała wzmożona liczba patroli ruchu drogowego. Nie będzie pobłażania dla piratów drogowych poruszających się z nadmierną prędkością. W dalszym ciągu jest to jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych w skutkach wypadków drogowych. Kierowcy, oprócz wysokich mandatów muszą również liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50km/h w obszarze zabudowanym, jak i poza nim. Przypominamy także o czasowych zakazach ruchu dla pojazdów ciężarowych.