Śląscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. 7 osób zatrzymanych Data publikacji 05.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydział d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, działając pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, zatrzymali 7 mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Prokuratura przedstawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udział w bójce oraz obrotu narkotykami – grozi im do 15 lat więzienia.

21 kwietnia 2026 roku śląscy policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie Katowic, Siemianowic Śląskich oraz Warszawy, zatrzymując 7 mężczyzn w wieku od 29 do 41 lat. Według śledczych wszystkie te osoby są związane ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich i od lat działali w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym.

Jak wynika z ustaleń, grupa funkcjonowała co najmniej od 2016 roku. Jej członkowie mają na koncie m.in . udział w bójce, do której doszło w 2016 roku na autostradzie A4 w Mysłowicach, a także usiłowanie pobicia w grudniu 2021 roku pod jedną z galerii handlowych w Katowicach, które związane było z porachunkami z byłym członkiem grupy przestępczej.

7 zatrzymancych mężczyzn usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz udziału w bójce. Ponadto dwóch z zatrzymanych, w wieku 31 i 38 lat, usłyszało dodatkowo zarzuty udziału w obrocie narkotykami.

Decyzją prokuratury wobec siedmiu zatrzymanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę blisko 200 tysięcy złotych. Grozi im do 15 lat więzienia.