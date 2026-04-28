Podpalacz w rękach jastrzębskich policjantów Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z jastrzębskiej komendy zatrzymali 32-latka, który dwukrotnie podpalił wiaty śmietnikowe i pojemniki na odpady. W trakcie pożaru uległy zniszczeniu trzy samochody. Mężczyzna przyznał się do podpaleń, których wynikiem były straty na łączną kwotę ponad 120 tysięcy złotych. Decyzją sądu podpalacz został tymczasowo aresztowany. Grozi mu za to kara do 5 lat więzienia.

Kryminalni z jastrzębskiej komendy od marca zajmowali się sprawą podpaleń na terenie miasta. Do pierwszego pożaru wiaty śmietnikowej na ulicy Turystycznej doszło 20 marca 2026 roku. Dwa dni później, tuż przed północą, także na ulicy Turystycznej, podpalone zostały pojemniki na odpady segregowane. W trakcie pożaru zniszczeniu uległy trzy samochody: Fiat Panda, VW Polo, VW Tiguan. Podpalenia spowodowały straty na kwotę ponad 120 tysięcy złotych.

Aby ustalić sprawcę, stróże prawa analizowali dowody zabezpieczone podczas szczegółowych oględzin miejsc zdarzeń, przeglądali nagrania z monitoringów i przesłuchali świadków.

Śledczy ostatecznie wytypowali, a następnie zatrzymali podpalacza. 32-letni Jastrzębianin przyznał się do podpaleń. Mężczyzna, decyzją Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za zniszczenie mienia grozi mu kara do 5 lat więzienia.

