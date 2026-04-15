Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów w województwie śląskim Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj Dziś w reprezentacyjnym Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się kolejna w tym roku uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji. Rotę ślubowania odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak. W wydarzeniu uczestniczył również m.in. Wojewoda Śląski Marek Wójcik, który wspólnie z Komendantem podkreślił znaczenie służby policyjnej oraz skierował do nowych policjantów słowa wsparcia i życzenia powodzenia w realizacji zawodowych obowiązków.

W obecności zaproszonych gości, kadry kierowniczej Policji oraz przedstawicieli władz samorządowych, ślubowanie złożyło 60 nowych funkcjonariuszy – w tym 3 kobiety i 57 mężczyzn. W niedługim czasie rozpoczną oni służbę w jednostkach garnizonu śląskiego, mierząc się z zadaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W uroczystości udział wzięli m.in. nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Marek Wójcik - Wojewoda Śląski, Maciej Stachura - Wiceprezydent Miasta Katowice, insp. Zbigniew Chrzęstek - Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, mł. insp. Sylwia Zawistowska-Pańczyk - Zastępca Naczelnika Zarządu w Katowicach CBŚP , podinsp. Arkadiusz Wydrych - Naczelnik Zarządu w Katowicach CBZC , insp. Rafał Stanek - Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, a także komendanci miejscy i powiatowi Policji garnizonu śląskiego, kapelan śląskiej Policji ks. Joachim Gondro oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji. Nowym policjantom towarzyszyli również bliscy, którzy wspierali ich w tym ważnym momencie.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego odbyło się uroczyste ślubowanie. Zebrani goście mieli okazję usłyszeć przemówienia okolicznościowe, podczas których Wojewoda Śląski - Marek Wójcik zwrócił się do nowych funkcjonariuszy, podkreślając znaczenie służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Po nim przemawiał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, który zaakcentował odpowiedzialność i wyzwania związane z pełnieniem służby w Policji.



W swoich wystąpieniach zarówno Wojewoda, jak i Komendant skierowali do nowo przyjętych policjantów słowa wsparcia oraz życzenia wytrwałości, odwagi i satysfakcji z pełnionej służby.



Po zakończeniu uroczystości nowo przyjęci policjanci otrzymali gratulacje i słowa wsparcia od zaproszonych gości oraz swoich przyszłych przełożonych. Dla wielu z nich była to pierwsza wyjątkowa chwila w mundurze, stojąc przed sztandarem i składając rotę ślubowania.



Funkcjonariusze rozpoczną teraz szkolenie podstawowe, po jego ukończeniu zostaną skierowani do jednostek garnizonu śląskiego, gotowi do podejmowania codziennych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Było to ślubowanie, które objęło policjantów przyjętych w ramach pierwszego w tym roku, rekordowego pod względem liczby przyjęć naboru do służby w śląskiej Policji. Tak liczny nabór do Policji nie jest przypadkiem, lecz efektem konsekwentnych działań kadrowych i poprawy warunków służby.

Na koniec 2025 roku służbę w śląskim garnizonie Policji pełniło 11 826 policjantek i policjantów, tylko w minionym roku przyjęto ponad 900 nowych funkcjonariuszy – o ponad 200 więcej niż rok wcześniej. Zainteresowanie służbą stale rośnie – w toku jest obecnie ponad 1300 postępowań kwalifikacyjnych, od początku roku wpłynęło już ponad 1000 podań, a liczba wakatów wynosi 837.

