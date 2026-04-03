Bezpieczne Święta Wielkanocne 2026 na śląskich drogach

Data publikacji 03.04.2026
Blisko 600 policjantów ruchu drogowego będzie każdego dnia czuwać nad bezpieczeństwem podróżnych w okresie wielkanocnym – poinformował podczas briefingu insp. Jacek Stelmach Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W obliczu 14 wypadków i 17 osób rannych w okresie świątecznym w 2025 roku służby, wspierane m.in. przez Adama Małysza w ramach „Czarnego Alertu drogowego”, apelują o rozwagę i podkreślają kluczową rolę profilaktyki w poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Podczas briefingu prasowego omówiono działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie Wielkanocy. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Jacek Stelmach wraz z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Krzysztof Stankiewicz przedstawili szczegóły prowadzonych działań. Każdego dnia na drogi wyjedzie blisko 600 policjantów ruchu drogowego, których zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Podkreślono również statystyki dotyczące ubiegłorocznego okresu świątecznego. W tamtym czasie odnotowano 14 wypadków drogowych, w których rannych zostało 17 osób. Dane te pokazują, jak istotne jest zachowanie szczególnej ostrożności w czasie wzmożonego ruchu na drogach.

W dalszej części konferencji poruszono temat „Czarnego Alertu Drogowego”. Jego nowym głosem został Adam Małysz, który zwrócił uwagę na znaczenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podkreślił, że działania edukacyjne i prewencyjne mają realny wpływ na zachowanie kierowców oraz mogą przyczyniać się do zmniejszenia liczby wypadków.

Szczególny nacisk położono na profilaktykę bezpieczeństwa na drogach. W ramach działań policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole prędkości, trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego pojazdów. Funkcjonariusze będą również reagować na niebezpieczne zachowania, takie jak nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie czy korzystanie z telefonu podczas jazdy.

Ważnym elementem profilaktyki są także działania informacyjne i edukacyjne kierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przypominamy o konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa, stosowania fotelików dziecięcych, zachowania odpowiedniej prędkości oraz dostosowania stylu jazdy do warunków panujących na drodze. Apel skierowano również do pieszych i rowerzystów o noszenie elementów odblaskowych i zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza po zmroku.

Na zakończenie zarówno Adam Małysz, jak i przedstawiciele śląskiej Policji wspólnie zaapelowali do kierowców o rozwagę, odpowiedzialność oraz wzajemny szacunek na drodze, podkreślając, że bezpieczeństwo zależy od każdego uczestnika ruchu.

