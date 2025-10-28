Kryminalni zatrzymali oszustów działających metodą „na wnuczka” i „na policjanta” Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Rudy Śląskiej, wspierani przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz wywiadowców z katowickiego Oddziału Prewencji Policji, zatrzymali cztery osoby powiązane z grupą oszustów działających metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Dzięki intensywnej pracy śledczych łącznie w tej sprawie zatrzymano już sześć osób, z czego cztery zostały tymczasowo aresztowane.

Rudzcy kryminalni od kilku miesięcy prowadzą sprawę zorganizowanej grupy przestępczej, która na terenie województwa śląskiego wyłudzała pieniądze od osób starszych. Sprawcy, wykorzystując łatwowierność i emocje seniorów, podszywali się pod wnuczków, policjantów, prokuratorów czy pracowników banków. W swoich rozmowach telefonicznych tworzyli dramatyczne historie o rzekomych wypadkach, zatrzymaniach czy działaniach przeciwko przestępcom, aby skłonić ofiary do przekazania im oszczędności życia.

Pomimo licznych apeli i ostrzeżeń, oszuści wciąż są aktywni, a policjanci nadal odnotowują kolejne próby wyłudzeń. Dzięki skrupulatnej analizie i pracy operacyjnej rudzcy śledczy ustalili miejsca przebywania podejrzanych. W ostatnich dniach, przy wsparciu funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach oraz Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, przeprowadzono skoordynowane działania, które zakończyły się zatrzymaniem czterech mężczyzn.

Podczas realizacji czynności funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 30 tysięcy złotych pochodzących z przestępczej działalności. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania oszustw. Na wniosek prokuratora dwóch z nich zostało objętych dozorem policyjnym, natomiast dwaj rudzianie w wieku 22 i 24 lat zostali tymczasowo aresztowani.

W sumie w tej sprawie zatrzymano już sześć osób, z czego cztery trafiły do aresztu. Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci nie ustają w walce z oszustami, którzy działają na szkodę seniorów.

Apelujemy o rozwagę i ostrożność podczas rozmów telefonicznych z osobami, które podają się za członków rodziny, policjantów, prokuratorów lub pracowników banków. Pamiętajmy, że przez telefon każdy może podać się za wnuczka, policjanta czy urzędnika. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natychmiast przerwijmy rozmowę i skontaktujmy się z najbliższą jednostką Policji lub bliskimi.

