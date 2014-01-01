Śląscy policjanci na tropie kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej – 6 pseudokibiców zatrzymanych Powrót Drukuj Policjanci ze śląskiej komendy wojewódzkiej zwalczający przestępczość pseudokibiców, wspólnie z funkcjonariuszami z innych wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz komend miejskich i powiatowych z naszego regionu przeprowadzili kolejną realizację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zrzeszającą kibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. W trakcie działań zatrzymano 6 osób. Postępowanie nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Grupa przestępcza o charakterze zbrojnym - tzw. „Torcida", skupiona wokół pseudokibiców Górnika Zabrze oraz GKS Katowice, działała głównie na terenie Śląska, ale również w innych miejscowościach Polski i państwach Unii Europejskiej co najmniej od 2014 roku. Jej członkowie zajmowali się przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, handlem znacznymi ilościami narkotyków ( m.in. marihuaną, amfetaminą, mefedronem i kokainą), bójkami i pobiciami oraz wymuszaniem wierzytelności przy użyciu przemocy. Działalność grupy charakteryzowała się stałą strukturą, podziałem ról i hierarchią. Członkowie grupy w swoich działaniach wielokrotnie posługiwali się niebezpiecznymi narzędziami, takimi jak maczety, siekiery, kije bejsbolowe, kastety, a także broń palna.

Postępowanie w sprawie działalności grupy prowadzone jest przez śląskich policjantów od 2023 roku. W ramach postępowania powołana została specjalna grupa operacyjno-procesowa, w skład której wchodzą śledczy z Wydziału d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. Dotychczas, od 2023 roku, w tej sprawie mundurowi zatrzymali ponad 80 osób, 50 z nich przedstawione zostały zarzuty.

W ostatnich dniach śląscy policjanci przeprowadzili kolejne skoordynowane działania, których efektem było zatrzymanie 6 osób w wieku od 29 do 40 lat. W toku przeszukań u podejrzanych zabezpieczono substancje psychotropowe i środki odurzające o łącznej masie 10 kg .

W działaniach tych brali udział mundurowi z Wydziału d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców, Wydziału Kryminalnego, Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jak również policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i Gliwicach. Akcję wspierali również funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach.

Zatrzymanym przedstawiono szereg zarzutów, w tym uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami marihuany i amfetaminy, wewnątrzwspólnotowe nabycie znacznych ilości kokainy i marihuany, a także liczne bójki i pobicia, w wyniku których pokrzywdzeni doznali poważnych obrażeń ciała. Podejrzanym za poszczególne przestępstwa grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności.