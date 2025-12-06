Śląscy policjanci z kolejną wizytą u małych pacjentów Data publikacji 06.12.2025 Powrót Drukuj Śląscy policjanci odwiedzili małych pacjentów Oddziału Pediatrii i Endokrynologii oraz Oddziału Diabetologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Wizycie towarzyszyło wiele pouczających rozmów oraz mnóstwo uśmiechu i radości. Stróże prawa zrobili dzieciom niespodziankę – na spotkaniu pojawili się m.in. znani z serialu dokumentalnego „Niebezpieczne Dzielnice” policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Ratujemy+.

Śląscy policjanci kolejny raz odwiedzili małych pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, by opowiedzieć im o bezpieczeństwie i pracy mundurowych.



Podczas tego wyjątkowego spotkania dzieci miały okazję porozmawiać z sierż . sztab . Dawidem Komosą oraz sierż. Sebastianem Sznepką - policjantami występującymi w serialu dokumentalnym o pracy mundurowych "Niebezpieczne Dzielnice".



Obaj policjanci, znani z telewizyjnego ekranu, chętnie dzielili się historiami z pracy w Policji, odpowiadali na liczne pytania, a także zrobili z dziećmi pamiątkowe zdjęcia.

Nie zabrakło także praktycznej wiedzy – Piotr Walaszczyk, ze Stowarzyszenia Ratujemy+, opowiadał dzieciom o podstawach udzielania pierwszej pomocy oraz wyjaśniał, jak wygląda reakcja na sytuacje zagrożenia życia. Spotkanie miało formę rozmowy, a mali pacjenci z dużym zainteresowaniem słuchali wskazówek i zadawali liczne pytania

Spotkanie było chwilą wytchnienia dla małych pacjentów od codziennych trudów związanych z leczeniem oraz pobytem w szpitalu, przynosząc im wiele radości i uśmiechu.

Mundurowi odwiedzają dzieci w placówkach medycznych regularnie, opowiadając im o tajnikach służby oraz niosąc radość i uśmiech.