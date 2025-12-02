Tymczasowy areszt dla 39-latka za zabójstwo Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Wobec zatrzymanego przez raciborskich policjantów 39-letniego mężczyzny podejrzanego o zabójstwo swojej żony Sąd Rejonowy w Raciborzu zastosował środek w postaci tymczasowego aresztowania. Do zdarzenia doszło w sobotę. Wtedy też policjanci otrzymali informację o kobiecie potrzebującej pomocy. Pomimo natychmiastowej interwencji, życia kobiety nie udało się uratować.

W sobotę rano oficer dyżurny raciborskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z domów na terenie powiatu raciborskiego kobieta pilnie potrzebuje pomocy. Na miejsce natychmiast pojechał patrol policji. Funkcjonariusze zastali w domu 39-letnią kobietę z licznymi obrażeniami. Mundurowi niezwłocznie udzielili jej pierwszej pomocy, a chwilę później przybyli ratownicy medyczni. Mimo podjętej reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować.



Jak ustalili śledczy, między kobietą i jej mężem doszło do awantury, podczas której mężczyzna miał chwycić za nóż kuchenny i zadał kobiecie liczne rany. 39-latek został zatrzymany, a następnie trafił do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania był trzeźwy.



Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Raciborzu, pracowali policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz technik kryminalistyki, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny, a także zabezpieczyli ślady i dowody istotne dla dalszego postępowania. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na ogłoszenie zatrzymanemu zarzutu zabójstwa.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Raciborzu zastosował wobec 39-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Śledczy ustalają obecnie dokładne okoliczności i motywy tragedii.

Film Film z doprowadzenia mężczyzny do sądu