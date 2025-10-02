Wspólne działania mysłowickiej Policji i śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego

Policjanci zawierciańskiej drogówki zauważyli mężczyznę, który jechał na motorowerze, nie posiadającym tablic rejestracyjnych. Dali sygnały do zatrzymania pojazdu, jednak kierujący nie wykonał poleceń mundurowych. Odjechał do parku, gdzie porzucił jednoślad, przy którym stróże prawa znaleźli dowód osobisty mężczyzny. Jak się okazało, godzinę wcześniej 18-latek miał egzamin na prawo jazdy, którego nie zdał. Teraz będzie musiał nieco poczekać, aby móc ponownie ubiegać się o uprawnienia do kierowania.