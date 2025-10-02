Wspólne działania mysłowickiej Policji i śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego
Policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą mysłowickiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami ze Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego zatrzymali mężczyznę, który posiadał dużą ilość papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano wstępnie na blisko 48 tysięcy złotych. O jego dalszym losie zadecyduje wkrótce sąd.
Śledczy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 58-letniego mieszkańca Sosnowca, który posiadał znaczną ilość nielegalnych papierosów.
W trakcie przeszukania stróże prawa zabezpieczyli ponad 32 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego oszacowano wstępnie na blisko 48 tysięcy złotych.
Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, zatrzymanemu mężczyźnie grozi wysoka grzywna. O jego dalszym losie wkrótce zdecyduje sąd.
