Brutalny rozbój w Dąbrowie Górniczej – trzech sprawców zatrzymanych Powrót Drukuj Kryminalni z Dąbrowy Górniczej we współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali trzy osoby podejrzane o rozbój na terenie naszego miasta. Wszyscy trafili do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

We wtorek pod jednym z dąbrowskich dyskontów spożywczych doszło do brutalnego ataku na 31-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Dwaj mężczyźni zaatakowali pokrzywdzonego, bijąc i kopiąc go po całym ciele, a następnie siłą wepchnęli do samochodu. Sprawcy wywieźli ofiarę do pobliskiego lasu, gdzie ponownie go bili, okradli z pieniędzy i dokumentów oraz grozili mu pozbawieniem życia. Mężczyzna został również pozbawiony wolności.

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej dąbrowskich śledczych i kryminalnych z KWP w Katowickich już następnego dnia po zdarzeniu policjanci ustalili miejsce przebywania napastników. Stróże prawa zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych o udział w rozboju.

Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych zatrzymanym przedstawiono zarzuty.

50-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej odpowie za rozbój, zmuszenie do określonego zachowania, pozbawienie wolności oraz nielegalne posiadanie broni palnej. 31-latek usłyszał zarzut rozboju, natomiast trzeci ze sprawców, który kierował samochodem, w którym przetrzymywano i bito pokrzywdzonego, również odpowie za rozbój.

Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 15 lat więzienia.

Film Rozboj_KMP_Dabrowa_Gornicza.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Rozboj_KMP_Dabrowa_Gornicza.mp4 (format mp4 - rozmiar 18.05 MB)