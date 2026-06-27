Psy zaatakowały dziecko Data publikacji 27.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Sosnowca wyjaśniają okoliczności wczorajszego zdarzenia, do którego doszło w dzielnicy Dańdówka. W wyniku zaatakowania przez psy, dotkliwie pogryziona została 8-letnia dziewczynka. Obrażenia odniósł również ojciec dziecka, który bronił swojej córki przed agresywnymi zwierzętami.

W piątek 26 czerwca przed 20.00 sosnowieccy policjanci zostali powiadomieni o zaatakowaniu dziecka przez psy na terenie jednej z posesji w dzielnicy Dańdówka. Wstępne ustalenia wskazują, że mieszkaniec Sosnowca przyszedł wraz ze swoimi dwiema córkami w wieku 8 i 10 lat na teren firmy, w której pracuje, aby jak zwykle nakarmić przebywające tam dwa psy. Mężczyzna i jego dzieci od dawna znały te zwierzęta, które nigdy nie wykazywały wobec nich żadnych przejawów agresji. W trakcie tej wizyty psy jednak rzuciły się na młodszą z dziewczynek. Ojciec własnym ciałem zasłonił córkę, również odnosząc obrażenia. Na zaistniałą sytuację zareagowali będący w pobliżu przypadkowi świadkowie, którzy odgonili zwierzęta.

Pogryziona 8-latka w poważnym stanie została przewieziona do szpitala. Jej ojcu udzielono natomiast jedynie doraźnej pomocy. Starszej z córek nic się nie stało. Obecny na miejscu lekarz weterynarii zdecydował o umieszczeniu psów na obserwacji w schronisku.

Teraz sosnowieccy policjanci będą wyjaśniali dokładne okoliczności i przyczyny zaistniałego zdarzenia.

Pamiętajmy, że nawet pies, którego doskonale znamy i który do tej pory nie wykazywał objawów agresji, w określonych okolicznościach może zachować się nieprzewidywalnie i zaatakować w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego też musimy zawsze kierować się zasadą ograniczonego zaufania.

Porady, jak należy zachować się w przypadku, gdy już dojdzie do ataku agresywnego zwierzęcia, znajdą Państwo na naszych stronach internetowych w artykule: „Jak zachować się w razie ataku psa”.