W kilka godzin ustalili i zatrzymali sprawców rozboju na seniorze Data publikacji 22.07.2026 Powrót Drukuj Szybkie działania policjantów z Knurowa doprowadziły do zatrzymania trzech mężczyzn, który dopuścili się rozboju na 70-letnim mężczyźnie. Sprawcy zostali ustaleni i zatrzymani zaledwie kilka godzin po zdarzeniu. Teraz odpowiedzą przed sądem za przestępstwo, za które grozi kara do 15 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło bezpośrednio po tym, jak 70-letni mieszkaniec Knurowa odebrał od listonosza emeryturę. Senior został zaatakowany i przewrócony przez sprawców, którzy skradli mu następnie gotówkę w kwocie 850 złotych.



Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci z komisariatu w Knurowie rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców. Po szczegółowej analizie zebranych informacji i nagrań z monitoringu, szybko wytypowali osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem.



Już kilka godzin po zdarzeniu, policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 31, 40 i 51 lat. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutu rozboju na seniorze. Na wniosek śledczych, prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonego.