Wojewódzkie Święto Policji 2026 w garnizonie śląskim Data publikacji 22.07.2026 Powrót Drukuj 21 lipca przed Halą Widowiskowo-Sportową "PreZero Arena Gliwice" odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji, połączone ze ślubowaniem nowych funkcjonariuszy. Nie zabrakło odznaczeń, mianowań i wspólnego świętowania z mieszkańcami regionu podczas festynu rodzinnego. Śląskie obchody Święta Policji objął honorowym patronatem Komendant Główny - Policji gen. insp. Marek Boroń. W wydarzeniu udział wziął Zastępca Komendanta Głównego - nadinsp. dr Rafał Kochańczyk. Gospodarzem uroczystości, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Mariusza Krzystyniaka, był insp. Jacek Stelmach – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Komendant Miejski Policji w Gliwicach - insp. Jarosław Bąk oraz Prezydent Miasta Gliwice - Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Gliwice stały się w tym roku miejscem, gdzie odbyła się najważniejsza uroczystość w śląskim garnizonie Policji. 21 lipca 2026 roku na Placu Głównym przed PreZero Arena Gliwice odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. Uroczystości objęte zostały honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji - gen. insp. Marka Boronia.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych, instytucji współpracujących z Policją oraz mieszkańcy Gliwic i całego regionu. Obchody były okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji za ich służbę, zaangażowanie i oddanie na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Podczas wydarzenia wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz odznaczenia państwowe i resortowe dla policjantów, pracowników Policji, a także osób i podmiotów współpracujących z Policją.

Obchody Święta Policji rozpoczęły się w samo południe uroczystym apelem. Dowódca uroczystości - mł. insp. Janusz Rygielski, złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji - nadinsp. dr Rafałowi Kochańczykowi. Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i podniesieniu flagi państwowej na maszt, uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć poległych policjantów.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - insp. Jacek Stelmach, przywitał gości i podziękował władzom miasta za umożliwienie organizacji tegorocznych obchodów, podkreślając znaczenie wspólnoty tworzonej przez funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz mieszkańców.

Wśród zaproszonych byli: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP - Tomasz Heryszek, Wojewoda Śląski - Marek Wójcik, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego - Jacek Jarco, przedstawiciele samorządów, związków zawodowych, duchowieństwa oraz służb mundurowych, w tym zagranicznych i instytucji współpracujących z Policją.

„Śląski garnizon Policji należy do największych i najbardziej wymagających w kraju. Województwo śląskie, ze swoją specyfiką, gęstością zaludnienia oraz skalą wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, wymaga od policjantów szczególnych kompetencji, zaangażowania i gotowości do działania. Każdego dnia funkcjonariusze naszego garnizonu udowadniają, że są formacją nowoczesną, skuteczną i godną zaufania społecznego. Reprezentując dzisiaj Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Mariusza Krzystyniaka, dziękuję wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji za profesjonalizm, poświęcenie i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków” - podkreślił w swoim przemówieniu wiceszef śląskich policjantów insp. Jacek Stelmach.

W dalszej części uroczystości wręczono liczne odznaczenia państwowe i resortowe.

6 policjantów otrzymało Medale za Długoletnią Służbę nadane przez Prezydenta RP , które wręczył przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP - Tomasz Heryszek.

Następnie nadinsp. dr Rafał Kochańczyk - Zastępca Komendanta Głównego Policji, w asyście Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, wręczył 4 osobom Medale Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za „Zasługi dla Policji”.

13 funkcjonariuszom wręczone zostały także Odznaki „Zasłużony Policjant”. Jako jedyny złotą odznakę otrzymał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach.

W kolejnym punkcie ceremonii kilkudziesięciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach oraz podległych komisariatów, odebrało akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Wśród nich awans na inspektora Policji otrzymał Komendant Miejski Policji w Gliwicach Jarosław Bąk.

Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego wyróżniony został mł. insp. Marcin Budzich - Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Odznaczenie odebrał z rąk Jacka Jarco - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, a gratulacje złożył wiceszef śląskich policjantów.

Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wręczył 20 osobom „Odznakę Honorową za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach". Wśród nich znaleźli się m.in. : Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Prezydent Miasta Gliwice - Katarzyna Kuczyńska-Budka, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek oraz przedstawiciele delegacji Policji z Hiszpanii, Czech, Słowacji i Austrii.

Odznaką okolicznościową 100. Rocznicy Powołania Policji Kobiecej została wyróżniona mł. insp. Monika Sokołowska - Oficer Łącznikowy Policji oraz Pierwszy Radca Ambasady RP w Madrycie. Odznakę wręczył jej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a gratulacje złożył Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP - Danuta Hus wręczyła Medal za Zasługi dla Związku Zawodowego Pracowników Policji Wojewodzie Śląskiemu Markowi Wójcikowi. Gratulacje złożyła Przewodnicząca Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP - Kinga Misztela.

W trakcie uroczystości w sposób szczególny wyróżniono także 5 policjantów odznaką okolicznościową „Policjant Ruchu Drogowego Garnizonu Śląskiego”. Odznaki wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a pogratulował im Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach podinsp. Krzysztof Stankiewicz i Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

8 mundurowych otrzymało także odznaczenia okolicznościowe dla wybitnych Sportowców Policyjnych, które wręczył im Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Gratulacje wyróżnionym złożył Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Następnie nagrody Prezydenta Miasta Gliwic, Starosty Gliwickiego, Prezydenta Miasta Knurów, Burmistrzów Miast i Gmin: Sośnicowice, Toszek, Burmistrza Miasta Pyskowice oraz Wójtów Gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Wielowieś i Rudziniec za osiągnięcia w służbie odebrało z rąk samorządowców 22 policjantów. Gratulował im Komendant Miejski Policji w Gliwicach.

Wyróżnionych zostało także 15 pracowników cywilnych z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, którzy odebrali listy gratulacyjne z rąk szefa gliwickiej jednostki - insp. Jarosława Bąka oraz wiceszefa śląskich mundurowych - insp. Jacka Stelmacha.

Szczególnie podniosłym momentem było ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy z dumą dołączyli do szeregów Policji. 151 nowych policjantów złożyło uroczyste ślubowanie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - insp. Jackowi Stelmachowi.

Następnie przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia, które wygłosili: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP , Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wojewoda Śląski oraz Prezydent Miasta Gliwice.

Doradca społeczny Prezydenta RP Tomasz Heryszek odczytał list skierowany do policjantów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.

Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinsp. dr Rafał Kochańczyk w swoim przemówieniu zwrócił się do policjantów, dziękując im za codzienną służbę, zaangażowanie i profesjonalizm, dzięki czemu Polacy czują się bezpiecznie. Nowo przyjętym natomiast pogratulował wyboru ścieżki kariery zawodowej i życzył satysfakcji z codziennej służby w trosce o bezpieczeństwo Polaków. Podziękował również ich bliskim za wsparcie i zrozumienie.

„Nigdy nie marzyłem, że będę uczestniczył w wojewódzkich obchodach Święta Policji w swoim rodzinnym mieście. To dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Serdecznie gratuluję dzisiaj tym, którzy dopiero wstąpili w szeregi Policji. To zawód bardzo trudny, ale dający też wiele satysfakcji. Bardzo cieszy mnie fakt, że jest tu dzisiaj tak wielu członków rodzin nowych policjantów, na których wsparcie mogą oni zawsze liczyć i bez których nie mogliby w pełni oddać się służbie na rzecz społeczeństwa" - powiedział nadinsp. Kochańczyk.

Podczas uroczystości odczytany został także list, jaki skierował z życzeniami dla policjantów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. .

W swoim przemówieniu Wojewoda Śląski Marek Wójcik powiedział: "Dzisiejsze Święto Policji jest chwilą na podziękowania za Wasz codzienny trud i służbę, którą pełnicie gotowi poświęcić własne zdrowie, a nawet życie na rzecz bezpieczeństwa RP i jej obywateli. Jako Wojewoda Śląski chciałbym osobiście podziękować za zadania, jakie realizujecie. Wiem o tym, jak wiele ich jest i jak są to bardzo różne zadania, związane z ochroną ludzkiego zdrowia, życia czy mienia. Jesteście wszędzie tam, gdzie wymagana jest Wasza obecność. Dziękuję za Wasz profesjonalizm i zaangażowanie w realizację tych wszystkich zadań."

„Gliwice to miasto, które z pełną świadomością i konsekwentnie współpracuje z Policją wiedząc, jakie ma to wymierne korzyści dla miasta i jej mieszkańców. Bo dbając o jakość życia w mieście, w pierwszej koleności dbamy o bezpieczeństwo Gliwiczan. Chcemy, by na ulicach było Was jak najwięcej, bo Gliwiczanie tego oczekują wiedząc, że dzięki temu w naszym mieście jest coraz bezpieczniej. I za to z całego serca Wam bardzo dziękuję” – powiedziała w swoim przemówieniu Prezydent Miasta Gliwice - Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Oficjalną część wydarzenia zakończyła defilada oraz złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości.

Następnie w pobliskim Parku im. Bolesława Chrobrego odbył się pełen atrakcji piknik rodzinny. Piknik był doskonałą okazją, aby z bliska poznać codzienną policyjną służbę, dowiedzieć się, jak wstąpić w nasze szeregi, zobaczyć specjalistyczny sprzęt, konie i psy służbowe oraz spędzić czas z rodziną w atmosferze edukacji i dobrej zabawy.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Gliwicach były nie tylko momentem uhonorowania wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, ale też symbolicznym wyrazem wdzięczności za ich codzienne poświęcenie i gotowość do służby.

Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam podczas uroczystości w tym tak ważnym dla nas wszystkich dniu.

Uroczystości związane ze Świętem Policji, odbyły się także w innych jednostkach naszego garnizonu: