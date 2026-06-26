Zatrzymanie nożownika w szpitalu Data publikacji 26.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej i zdecydowanej reakcji personelu medycznego oraz jastrzębskich policjantów, zatrzymany został 19-latek podejrzany o zaatakowanie nożem pacjentów oraz personelu szpitala. Już kilka minut po zgłoszeniu mężczyzna był w rękach mundurowych. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje prokurator i sąd.

Do zdarzenia doszło w czwartek 25 czerwca tuż po 18.00, w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju. Po wejściu do szpitala napastnik, z nieustalonych dotychczas przyczyn, zaatakował nożem pacjentów oraz personel medyczny.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna wszedł na teren szpitala, a następnie przeszedł na jeden z oddziałów szpitalnych, gdzie zaatakował nożem przebywające tam pacjentki. Personel medyczny, widząc całe zajście, od razu zareagował i ruszył z pomocą.

Dwie pacjentki, lekarz oraz pielęgniarka odnieśli obrażenia w postaci ran kłutych. Jedna z pacjentek musiała zostać poddana operacji i znajduje się w stanie ciężkim. Pozostałe osoby są w stanie stabilnym.



Powiadomieni o zdarzeniu policjanci dotarli do placówki w trakcie obezwładniania napastnika przez personel. Natychmiast przejęli oni dalsze działania, zakuli 19-letniego jastrzębianina w kajdanki i przewieźli do komendy, gdzie został osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Badanie alkomatem wykazało, że Jastrzębianin jest trzeźwy. Wstępne badanie na środki zabronione potwierdziło, że mężczyzna jest pod wpływem narkotyków. Zatrzymanemu pobrano krew do dalszych badań.

Dzięki zdecydowanym działaniom zarówno personelu szpitala, jak i policjantów oraz skrupulatnemu zgromadzeniu materiału dowodowego, zatrzymany został dzisiaj doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.