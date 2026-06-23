Katowicka policjantka ponownie na podium Mistrzostw Europy Karate Kyokushin. Tym razem sięgnęła po złoto! Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj Post. Katarzyna Jaśkowska z Komisariatu Policji IV w Katowicach sięgnęła po tytuł Mistrzyni Europy podczas III Mistrz Europy IKO Nakamura. Policjantka, reprezentując Polskę podczas Mistrzostw Europy IKO Nakamura w Białymstoku, okazała się najlepsza w kumite w kategorii seniorek, zdobywając złoty medal.

W dniach od 13 do 14 czerwca 2026 roku w Białymstoku odbyły się III Mistrzostwa Europy IKO Nakamura. W zawodach uczestniczyło blisko 500 zawodników i zawodniczek z 9 państw, którzy rywalizowali w konkurencjach kata oraz kumite w poszczególnych kategoriach wagowych i wiekowych.

Post. Katarzyna Jaśkowska, pełniąca na co dzień służbę w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym Komisariatu Policji IV w Katowicach, startując w kumite w kategorii seniorek wywalczyła złoty medal.

Gratulujemy Kasi kolejnego wielkiego zwycięstwa i życzymy następnych sukcesów, zarówno w sporcie, jak i w służbie.

Wywalczone przez katowicką policjantkę miejsce na najwyższym stopniu podium pokazuje, że dbający na co dzień o bezpieczeństwo mieszkańców mundurowi, z powodzeniem realizują się poza służbą, reprezentując nasz kraj i formację na arenie międzynarodowej. Ma to szczególne znaczenie w tym roku, gdy obchodzimy 100-lecie sportu w naszej formacji.