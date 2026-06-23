Katowicka policjantka ponownie na podium Mistrzostw Europy Karate Kyokushin. Tym razem sięgnęła po złoto! - WiadomościPolicja Śląska

Wiadomości

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Katowicka policjantka ponownie na podium Mistrzostw Europy Karate Kyokushin. Tym razem sięgnęła po złoto!

Data publikacji 23.06.2026
Powrót
Drukuj

Post. Katarzyna Jaśkowska z Komisariatu Policji IV w Katowicach sięgnęła po tytuł Mistrzyni Europy podczas III Mistrz Europy IKO Nakamura. Policjantka, reprezentując Polskę podczas Mistrzostw Europy IKO Nakamura w Białymstoku, okazała się najlepsza w kumite w kategorii seniorek, zdobywając złoty medal.

W dniach od 13 do 14 czerwca 2026 roku w Białymstoku odbyły się III Mistrzostwa Europy IKO Nakamura. W zawodach uczestniczyło blisko 500 zawodników i zawodniczek z 9 państw, którzy rywalizowali w konkurencjach kata oraz kumite w poszczególnych kategoriach wagowych i wiekowych.

Post. Katarzyna Jaśkowska, pełniąca na co dzień służbę w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym Komisariatu Policji IV w Katowicach, startując w kumite w kategorii seniorek wywalczyła złoty medal.

Gratulujemy Kasi kolejnego wielkiego zwycięstwa i życzymy następnych sukcesów, zarówno w sporcie, jak i w służbie.

Wywalczone przez katowicką policjantkę miejsce na najwyższym stopniu podium pokazuje, że dbający na co dzień o bezpieczeństwo mieszkańców mundurowi, z powodzeniem realizują się poza służbą, reprezentując nasz kraj i formację na arenie międzynarodowej. Ma to szczególne znaczenie w tym roku, gdy obchodzimy 100-lecie sportu w naszej formacji.

Powrót na górę strony