Wodzisławscy kryminalni zabezpieczyli ponad 200 kg narkotyków Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj Wodzisławscy kryminalni ustalili i zatrzymali mężczyznę oraz dwie kobiety, którzy wprowadzali w obieg znaczne ilości narkotyków. Śledczy zabezpieczyli niemal 210 kg nielegalnych substancji o czarnorynkowej wartości ponad 10 mln zł. 30-letni mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany, a kobiety objęte policyjnym dozorem. Całej trójce grozi kara do 15 lat więzienia.

Pod koniec maja bieżącego roku kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim zatrzymali 30-letniego mieszkańca tego powiatu, który posiadał łącznie niemal 210 kg środków odurzających i substancji psychoaktywnych oraz kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju tabletek - między innymi duże ilości pigułek na potencję.

Substancje te zostały zabezpieczone w miejscu zamieszkania 30-latka oraz w wynajmowanych przez niego mieszkaniach na terenie powiatu wodzisławskiego i Rybnika. Czynności procesowe w tych miejscach wykonywali wodzisławscy policjanci, wspierani przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz komendy w Rybniku. Śledczy zabezpieczyli także telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, drukarki do etykiet, terminale ze skanerem, wagi elektroniczne oraz inne przedmioty służące do dystrybucji narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych nielegalnych środków jest szacowana na ponad 10 milionów złotych.

Do tej sprawy policjanci zatrzymali również dwie kobiety w wieku 28 i 34 lat, które uczestniczyły w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Śledczy ustalili, że ich rolą było nadawanie przesyłek z nielegalnymi towarami i ich dalsza dystrybucja.

Młodsza z zatrzymanych kobiet usłyszała zarzut udzielania środka odurzającego, substancji psychotropowej oraz nowej substancji psychoaktywnej, działając w zorganizowanej grupie przestępczej. 34-latce zarzucono natomiast pomocnictwo w tym samym przestępstwie. Obie kobiety zostały objęte policyjnym dozorem. Grozi im kara do 15 lat więzienia.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, wprowadzania ich w obieg oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wniosek prokuratora, decyzją Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Podejrzanemu także grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śląskim.

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