VII Wojewódzki Półmaraton Górski w Dolinie Zimnika za nami Data publikacji 13.06.2026 Powrót Drukuj Wczoraj, 12 czerwca 2026 roku, w Dolinie Zimnika na terenie Gminy Lipowa odbył się VII Wojewódzki Półmaraton Górski o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa śląskiego. Wydarzenie było doskonałą okazją do sportowej rywalizacji, integracji środowiska policyjnego i służb mundurowych, a także promocji aktywności fizycznej w pięknej, górskiej scenerii Beskidów.

Organizatorami wydarzenia byli Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu, Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa śląskiego. Współorganizatorami zawodów byli Urząd Gminy Lipowa, Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz Nadleśnictwo Węgierska Górka.

Gośćmi wydarzenia byli:

insp. Krzysztof Kazek – Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach, który reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;

Krzysztof Kazek – Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia w Katowicach, który reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach; podinsp. Kazimierz Barbachowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów;

Kazimierz Barbachowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Policjantów; asp. szt. Maciej Dziergas – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa śląskiego;

Maciej Dziergas – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Policjantów województwa śląskiego; Stanisław Baczyński – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego;

Mirosław Dziergas – Dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, który reprezentował Starostwo Powiatowe w Żywcu;

Marian Mrowiec – reprezentujący Burmistrza Miasta Żywca;

dr Bogusław Wyleciał – Burmistrz Gminy Lipowa;

Bogusław Wyleciał – Burmistrz Gminy Lipowa; Marian Knapek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka.

Biuro zawodów, start i meta znajdowały się w rejonie parkingu przy hotelu „Zimnik”. Uczestnicy półmaratonu mieli do pokonania wymagającą, górską trasę o długości 21,097 km , prowadzącą z Doliny Zimnika przez Kościelec, Malinową Skałę, z najwyższym punktem na szczycie góry Skrzyczne. Dla uczestników przygotowano również bieg towarzyszący na dystansie 3 km .

Młodzież, która wystąpiła w krótszym biegu zaprezentowała wspaniałe umiejętności i ducha rywalizacji, a to pokazało jak ważnym elementem w naszym życiu jest sport.

Rywalizacja przebiegała w sportowej atmosferze, ale nie brakowało emocji, zmęczenia i walki do ostatnich metrów. Zawodnicy pokazali bardzo dobre przygotowanie, determinację i hart ducha, który jest szczególnie ważny w tak wymagających zawodach górskich. Po zakończeniu biegu najlepsi uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i medale.

Klasyfikacja zawodów w poszczególnych kategoriach:

Generalna Mężczyzn

I. Rafał Jura – KMP Bielsko-Biała – 1:27:52,5

II. Szymon Biel – Poczta Polska – 1:28:11,8

III. Mateusz Wolnik – KWP Katowice – 1:30:02,9

Generalna Kobiet

I. Anna Barczuk – 2:00:00,0

II. Katarzyna Piechula-Bobla – 2:01:17,0

III. Justyna Adamus-Kowalska – 2:03:31,8

Kategoria Kobiety do 40 lat

I. Anna Barczuk – KP Wisła – 2:00:00,0

II. Dajana Opychał – KWP Katowice – 2:15:34,6

III. Ewelina Markowicz – KWP Katowice – 2:17:31,3

Kategoria Kobiety powyżej 40 lat

I. Katarzyna Piechula-Bobla – 2:01:17,0

II. Justyna Adamus-Kowalska – 2:03:31,8

III. Justyna Konieczny – KP Pyskowice – 2:12:49,7

Kategoria Mężczyźni do 40 lat

I. Rafał Jura – KMP Bielsko-Biała – 1:27:52,5

II. Szymon Biel – Poczta Polska – 1:28:11,8

III. Mateusz Wolnik – KWP Katowice – 1:30:02,9

Kategoria Mężczyźni powyżej 40 lat

I. Przemysław Krupa – KMP Jastrzębie-Zdrój – 1:37:46,3

II. Sławomir Hatala – JW 'Nil" – 1:38:01,4

III. Marcin Piłko – KMP Dąbrowa Górnicza – 1:48:02,0

Służby mundurowe kobiety do 40 lat

I. Anna Barczuk – KP Wisła – 2:00:00,0

II. Dajana Opychał – KWP Katowice – 2:15:34,6

III. Ewelina Markowicz – KWP Katowice – 2:17:31,3

Służby mundurowe kobiety powyżej 40 lat

I. Justyna Konieczny – KP Pyskowice – 2:12:49,7

Służby mundurowe mężczyźni do 40 lat

I. Rafał Jura – KMP Bielsko-Biała – 1:27:52,5

II. Mateusz Wolnik – KWP Katowice – 1:30:02,9

III. Rafał Marek – SPPP Bielsko-Biała – 1:30:56,3

Służby mundurowe mężczyźni powyżej 40 lat

I. Przemysław Krupa – KMP Jastrzębie-Zdrój – 1:37:46,3

II. Sławomir Hatala – JW „Nil” – 1:38:01,4

III. Marcin Piłko – KMP Dąbrowa Górnicza – 1:48:02,0

Najlepsi związkowcy NSZZ Policjantów

Anna Barczuk i Mateusz Wolnik

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy KGW z Bystrej, które przepysznym posiłkiem ugościło wszystkich uczestników i pomogło im zregenerować siły po biegu, Zespołowi Ratownictwa Medycznego za czuwanie nad bezpieczeństwem oraz Panu Mirosławowi Dziergasowi za przygotowanie trasy, organizację wydarzenia i komentowanie biegu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, sportową postawę oraz stworzenie wyjątkowej atmosfery tego wydarzenia. Każdy, kto stanął na starcie i zmierzył się z wymagającą górską trasą, zasługuje na słowa uznania. Gratulujemy wytrwałości, determinacji i prawdziwego sportowego ducha!