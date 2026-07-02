Kłobuccy kryminalni zlikwidowali linię produkcji narkotyków Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj Efektem pracy kłobuckich kryminalnych, wspieranych przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, było ustalenie zorganizowanej grupy przestępczej podejrzanej o wytwarzanie substancji psychotropowych. Policjanci zlikwidowali linię technologiczną służącą do produkcji syntetycznych narkotyków i zabezpieczyli znaczne ilości substancji psychotropowych. Cztery osoby usłyszały zarzuty, a sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie.

Sprawa jest efektem wielowątkowej pracy prowadzonej przez kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Zgromadzony materiał pozwolił wytypować osoby mogące mieć związek z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem substancji psychotropowych oraz ustalić miejsca wykorzystywane w tym procederze.

Realizacja rozpoczęła się w nocy z piątku na sobotę na drodze krajowej nr 43 w Lgocie, gdzie policjanci zatrzymali busa, którym podróżowali wytypowani wcześniej 27-letni mieszkaniec Częstochowy oraz 24-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. W pojeździe policjanci znaleźli kilkadziesiąt plastikowych pojemników z cieczą oraz przedmioty, które mogły służyć do niedozwolonego wytwarzania substancji psychotropowych.

Równolegle do zatrzymania busa, w ramach prowadzonej realizacji, kryminalni prowadzili czynności również w innych miejscach na terenie Kłobucka, powiatu częstochowskiego oraz Dąbrowy Górniczej.

Na jednej z posesji w Dąbrowie Górniczej, w budynku gospodarczym, stróże prawa znaleźli kompletną linię technologiczną wykorzystywaną do wytwarzania substancji psychotropowych. Tam też zatrzymali 40-letnią kobietę oraz 55-letniego mężczyznę.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli nie mniej niż 40 litrów substancji psychotropowych 3-CMC, około 140 litrów substancji chemicznych stanowiących prekursory wykorzystywane do produkcji narkotyków syntetycznych oraz przyrządy i inne substancje służące do tego procederu.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Częstochowie ogłosił zatrzymanym zarzuty obejmujące między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także wytwarzania środków odurzających oraz posiadania przyrządów i substancji przeznaczonych do ich niedozwolonego wytwarzania.

Na wniosek śledczych z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku oraz prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Za popełnione przestępstwa Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę więzienia nawet do 20 lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

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