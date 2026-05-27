Kolejne triumfy katowickiego mistrza Data publikacji 27.05.2026 Powrót Drukuj Asp. szt. Krzysztof Banaś po raz kolejny udowodnił, że siła, determinacja i konsekwencja prowadzą na najwyższe stopnie podium. Policjant z Komisariatu Policji III w Katowicach wrócił z Mistrzostw Polski WPC Polska i Służb Mundurowych z kolejnymi tytułami mistrzowskimi oraz nowym rekordem Polski. Jego sukcesy doskonale wpisują się w obchody 100-lecia sportu w Policji, pokazując, że policyjny mundur i sportowa pasja od lat tworzą wyjątkowe połączenie.

23 maja 2026 roku we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski WPC Polska oraz Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc RAW/EQ. W zawodach udział wziął asp. szt. Krzysztof Banaś – dyżurny Komisariatu Policji III w Katowicach, który po raz kolejny zaprezentował znakomitą formę i sportowy charakter.



Katowicki policjant zaliczył trzy udane podejścia – 230 kg, 237,5 kg oraz imponujące 242,5 kg. Ostatni wynik zapewnił mu nie tylko miejsca na podium, ale również nowy rekord Polski w kategorii Masters 1 służb mundurowych do 140 kg.



Asp. szt. Krzysztof Banaś wywalczył:

I miejsce w kategorii Masters 1 do 140 kg Federacji WPC,

I miejsce w kategorii wagowej do 140 kg służb mundurowych,

I miejsce w kategorii Masters 1 do 140 kg służb mundurowych,

I miejsce drużynowo jako reprezentant Polskiej Policji,

II miejsce w kategorii wagowej do 140 kg Federacji WPC.

To kolejny ogromny sukces katowickiego policjanta, który od lat z powodzeniem reprezentuje śląski garnizon Policji na arenach krajowych i międzynarodowych. Jego osiągnięcia są dowodem na to, że służba w Policji to nie tylko codzienna troska o bezpieczeństwo mieszkańców, ale również pasja, samodyscyplina i nieustanne dążenie do wyznaczonych celów. W roku jubileuszu 100-lecia sportu w Policji sukcesy asp. szt. Krzysztofa Banasia są powodem do dumy dla całej formacji.



